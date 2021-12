Karlshagen/Stralsund

Feiern nur im kleinen Kreis, Wunderkerzen und Knallerbsen statt Feuerwerk: Auch in diesem Jahr müssen sich die Menschen in MV wegen Corona auf ein ruhigeres Silvester einstellen. Doch Urlauber sowie Einheimische müssen sich trotzdem nicht langweilen. Vielerorts wird ihnen zum Jahreswechsel dennoch etwas geboten – im Rahmen der Möglichkeiten. Die OZ hat hier eine kleine Auswahl für Sie zusammengestellt:

Glühwein und Bratwurst nach dem Strandspaziergang

Große Silvesterpartys müssen auch auf Usedom in diesem Jahr ausfallen. Die Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen der Insel werden allerdings trotzdem gut gefüllt sein. Viele Gastronomen locken deshalb mit Leckereien wie Glühwein, Bratwurst oder Waffeln „to go“ – die perfekte Stärkung nach einem ausgiebigen Strandspaziergang.

Lesen Sie auch: Silvester mit strengen Corona-Regeln: Das gilt zum Jahreswechsel in MV

In manchen Orten öffnen die Stände bereits am Mittwoch (29. Dezember) – in Karlshagen und Koserow zum Beispiel. Weitere Angebote auf Usedom finden Sie hier.

Lichtinstallation am Kap auf Rügen

Das traditionelle Höhenfeuerwerk am Kap Arkona auf Rügen kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Ganz ohne Extras möchte Andreas Heinemann, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona, das Jahr aber nicht verabschieden. Statt Feuerwerk soll der Peilturm angeleuchtet werden. „Nicht nur das: Wir wollen auch den Ort illuminieren und somit eine ganz spezielle und schöne Atmosphäre schaffen“, sagt er.

Strahlen statt Feuerwerk in Stralsund

Auch in Stralsund wird an Silvester auf Licht statt Feuerwerk gesetzt: „Wir werden von der Marienkirche aus Strahlen in alle Stadtteile senden – als Symbol für Zuversicht und Zusammenhalt in unserer Stadt“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Los geht es um 18.30 Uhr. Bis 0.30 Uhr können die Lichter dann am Himmel entdeckt werden.

Mutig ins neue Jahr – mit Anbaden in der Ostsee

Anbaden am ersten Tag des neuen Jahres: Das ist in vielen Orten an der Ostsee Tradition. In Prerow auf dem Darß soll das auch in diesem Jahr stattfinden – allerdings nicht mit Massenstart. Von 11 bis 14 Uhr können die Anbader hier an der Seebrücke in die Ostsee steigen, individuell, zeitversetzt und mit ordentlich Abstand. In Warnemünde gehen die Rostocker Seehunde laut Website an Silvester (10 Uhr) und Neujahr (14 Uhr) am Rettungsturm ins Wasser.

Von Pauline Rabe