Sie sind Internetstars, haben mit ihrem digitalen Lernangebot monatlich über zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer und starten in Rostock ein Pilotprojekt: Alexander Giesecke und Nicolai Schork sind die Gründer von „Simpleclub“. An der Don-Bosco-Schule haben sie die Lern-App vorgestellt, die hier in den kommenden zwei Jahren im und neben dem Unterricht getestet wird.