Am vergangenen Donnerstag ist ein kleines Kind von der Seebrücke in Zinnowitz etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt und in der Ostsee gelandet. Die Mutter hatte das Kind für ein Bild ans Geländer gestellt. Wir wollten von unseren Lesern wissen, ob Sie die Seebrücken in MV für sicher genug halten. Das war das Ergebnis.