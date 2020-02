Rostock

Der Comedy- und Quizstar Bernhard Hoecker kommt am Donnerstag (5.3.) in die Rostocker Stadthalle. Dort zeigt er sein neues Bühnenprogramm „Morgen war gestern alles besser“. Vielen Fernsehzuschauern ist Hoecker vor allem durch seine Auftritte in zahlreichen Quizsendungen bekannt, bei denen er die Gegner meist blass aussehen lässt.

Die OZ will ihn daher auf die Probe stellen: Weiß der 49-Jährige auch alles über Mecklenburg-Vorpommern? Dazu brauchen wir Ihre Hilfe: Schicken Sie uns bitte bis Montag (2.3.) um 12 Uhr per E-Mail an online@ostsee-zeitung.de Ihre Fragen über MV – sei es nach dem höchsten Leuchtturm, dem ältesten Seebad oder dem größten See im Land.

Die OZ stellt Hoecker die Fragen dann am Montagnachmittag. Für die originellste Frage gibt es zwei Freikarten für den Auftritt am Donnerstag. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Kontaktdaten mitzuschicken und natürlich die richtige Antwort auf Ihre Frage!

Von Axel Büssem