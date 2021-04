In MV droht ab Montag eine deutliche Verschärfung des Lockdowns. Begründet wird das auch mit der sich zuspitzenden Lage in den Kliniken des Landes. Aber wie sieht es dort derzeit wirklich aus? Wie viele Betten belegt sind, was bei den Patienten auffällt – und warum ein Blick in die Schweiz lohnt.