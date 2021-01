„Sing mit uns im Norden“: Mit dieser CD macht Kindern Plattdeutsch Spaß

Schwerin

Regionale Musik für Kinder schickt der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern derzeit in 1500 Kitas und Horte des Landes. Die Doppel-CD heißt „Sing mit uns im Norden“, sie umfasst insgesamt 90 Aufnahmen, es sind Lieder und Texte. „Wir haben die Titel für zwei Altersgruppen aufgeteilt“, erklärt Projektleiterin Johanna Bojarra vom Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern.

Die beiden Scheiben im CD-Set sind auf Plattdeutsch „För the Lütten“ sowie „För de Groten“ betitelt. Das sind zunächst Lieder und Geschichten für die Kleinen im Kita-Alter sowie weitere Aufnahmen für die etwas älteren Hortkinder. Der CD-Versand begann Mitte Januar, „die ersten positiven Rückmeldungen aus Kitas haben wir bereits“, sagt Johanna Bojarra.

Alte und neue Lieder für Kinder

Die neue CD stellt eine abwechslungsreiche Mischung dar: Da erklingen alte und neue Texte für den Kindergarten und die Grundschule auf Hochdeutsch oder auf Platt. Dabei sind Klassiker wie „Dat du min Leewsten büst“ oder das bekannte „Tüdelband“-Lied, auch hochdeutsche Klassiker wie „Ein Männlein steht im Walde“ oder „Komm lieber Mai“.

„An der Produktion der CD waren unter anderem Leif Tennemann und meine Vorgängerin Antonia Stefer beteiligt“, erklärt Johanna Bojarra. Die Lieder und Texte wurden eigens für diese Aufnahmen von Kindern und Kinderchören aus Mecklenburg-Vorpommern eingesungen und eingesprochen. Produziert wurde der Tonträger bei der Firma Tennemann Media in Schwerin.

Chorleiter, Sänger und Kindergärtnerinnen aus MV

„Ich wollte so eine CD schon immer machen“, sagt Leif Tennemann dazu. „Bei der Auswahl haben wir gemerkt, wie viele Kinder heute die Lieder von damals nicht mehr draufhatten.“ Umso größer war der Spaß bei der Produktion. Beteiligt waren unter anderem Chorleiter, Sänger und Kindergärtnerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern.

Leif Tennemann zeigt sich besonders begeistert von der Professionalität und der Hingabe der Kinder, die bei den Aufnahmen stark zu spüren war. „Kurz vor der Produktion der CD haben wir mit Kindern noch Testvorführungen gemacht“, erklärt Tennemann, da konnten die Kinder sagen, was ihnen gefällt und was nicht so sehr. Das war eine Basis für die endgültige Titelauswahl.

Leif Tennemann hat die CD „Sing mit uns im Norden“ produziert. Quelle: Andreas Garrels

Alle Texte zum Mitsingen und Mitmachen

Das umfangreiche CD-Booklet bietet übrigens alle Texte zum Mitsingen und Mitmachen, die abgedruckten Texte sind besonders für Pädagogen wichtig, wenn sie die Lieder den Kindern vermitteln. Das Booklet hat rund 80 Seiten, „das ist das dickste Textheft, das wir je beigelegt haben“, sagt Tennemann.

Die jetzt versandten Tonträger sind Teil des Projekts „ Heimatschatzkiste“. Das läuft bereits seit Herbst 2016 und wird vom Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt. Finanziert wird das Projekt vom Bildungs- sowie vom Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Zuge ging bereits im Sommer 2019 die „ Heimatschatzkiste“ auf die Reise, ebenfalls kostenfrei an 1500 Kitas und Horte im ganzen Land ausgeliefert.

Sammlung soll Lehrern und Erziehern Anregungen geben

Das kann man durchaus wörtlich nehmen: Die Heimatschatzkiste ist eine randvoll gefüllte Holzkiste, die „Materialien zur Heimatbildung und zur Niederdeutschvermittlung“ zusammenfasst. Zum einen didaktische Handreichungen für Pädagogen, aber auch viel niederdeutsches Kulturgut. Die Materialsammlung soll Lehrern und Horterziehern Anregungen für ihre pädagogische Arbeit geben. Dabei war übrigens auch der Kinderbuchklassiker „Lütt Matten und die weiße Muschel“ von Benno Pludra, auch ein plattdeutsches Memory sowie eine Packung mit Fossilien-Schätzen.

An der Bereitstellung des vom Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern zusammengestellten Kulturgüter waren 200 Partner beteiligt, unter anderem Wissenschaftler, Landwirte, Naturkundler, Heimatforscher und Künstler.

Die Heimatschatzkiste wurde an 1500 Kitas und Horte im ganzen Land ausgeliefert. Quelle: Steffi Meyer

Für den Einsatz in den Kitas und in den Horten haben sich solche Materialien bereits bewährt. „Das Interesse der Kinder für das Niederdeutsche ist groß“, so ist die Erfahrung von Johanna Bojarra, „sie sind neugierig.“ Zu den Adressaten der Neuerscheinung zählen Kita- und Hortträger, die diese CDs an Ihre Einrichtungen weiterreichen. Weiterhin sind es Bibliotheken und Berufliche Schulen, an denen ein Fachbereich Sozialwesen angesiedelt ist. Die CD „Sing mit uns im Norden“ rundet das kulturelle Angebot der „ Heimatschatzkiste“ nun ab. Und übrigens: Auch Privatpersonen können sich die CD bestellen.

Die Doppel-CD „Sing mit uns im Norden“ ist für 19,95 Euro plus Versand auch bestellbar unter www.tennemann.com.

Von Thorsten Czarkowski