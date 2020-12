Singen im Karré: Musiker versetzen Dierkow in Weihnachtsstimmung

Dierkow

Eigentlich spielen zur Weihnachtszeit Rostocker Musiker vom beliebten Montagsbalkon Lieder und versetzten die Stadt in Weihnachtsstimmung. Menschen stehen dann vor den Häusern, schauen hoch zum Balkon in der Leonhardstraße, singen mit, haben sich in den Armen. Eine schöne Aktion, die aufgrund der Corona-Pandemie unmöglich geworden ist. „Wenn die Menschen nicht zur Musik können, kommt die Musik eben zu den Menschen“, dreht Initiator Wolfgang Schmiedt die Idee um. Mit einem umfangreichen Konzept hat er mit dem Dierkower Quartiersmanager Christian Hanke die Corona-konforme Aktion ins Leben gerufen.

„Singen im Karreé soll Mut machen, Verbindung schaffen, Freude bereiten und ein Lichtpunkt sein in der dunklen Jahreszeit“, erklärt Schmiedt die Idee. In jeweils 15-minütigen adventlichen Programmen in den Innenhöfen Dierkows werden an drei Tagen weihnachtliche Lieder gespielt. Die Bewohner der Karrés können der musikalischen Einlage von ihren Balkonen und Fenstern aus folgen und mitsingen. Das Programm sei nur für die Anwohner, betont Schmiedt. Menschenansammlungen dürfe es nicht geben, dafür sorge auch eine polizeiliche Kontrolle.

Einer der Anwohnerinnen ist Lieselotte Braun. Die 85-Jährige lebe schon seit vielen Jahren mit ihrem Mann in Dierkow. „Ich habe mich ans Fenster gesetzt. Das kleine Konzert war eine Freude in diesen Zeiten“, sagt sie. Braun erzählt, dass viele Anwohner mitgesungen hätten. Am Ende gab es einen langen Applaus. Nicht nur für die Musiker, sondern auch für das Amt für Kultur und Denkmalpflege der Hansestadt Rostock.

Von Lea-Marie Kenzler