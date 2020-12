Rostock

„Wenn ich einen Wunsch frei hätte? Weihnachten abschaffen! Allein sein ist nicht schlimm, aber jetzt in der Adventszeit im neuen Lockdown ist jedes Wochenende die Hölle.“ Marco R. (44) ist seit zwei Jahren Single. Seine Freundin ist mit dem gemeinsamen Sohn 2018 ausgezogen. Ein langer Kampf begann ums Kind, bis man sich 2019 endlich gerichtlich aufs Wechselmodell geeinigt hatte. 14 Tage bei Mama und 14 Tage bei Papa sollte der achtjährige Philipp leben.

Dann kam Corona. Marco sagt: „Sie hat das sofort beendet mit der Begründung, dass ihr das zu unsicher sei.“ Seitdem sieht Marco seinen Sohn selten. Jetzt im erneuten Lockdown gar nicht mehr. Der Grund: „Sie hat Angst, dass er sich bei mir ansteckt, da ich ja in meinem Job Kundenkontakt habe“, sagt der Elektriker.

Anzeige

„Soll ich maskierte Frauen im Park anquatschen?“

Weihnachten wird er allein sein. Erneut. „Ich könnte zu Freunden, die haben mich eingeladen. Aber will man Weihnachten bei anderen unterm Christbaum sitzen? Ich nicht. Ich bleib’ zu Hause“, sagt Marco. Und was will er Heiligabend machen. Er zuckt mit den Schultern und hebt Daumen und kleinen Finger zum Mund. Das heißt so viel wie: Betrinken, doofen Film gucken, früh ins Bett.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei hatte er sich das Jahr anders vorgestellt. „ Silvester hatte ich mit Freunden angestoßen und gesagt: Mal sehen, welche Dame da im nächsten Jahr so kommt!“ Niemand kam. Der Lockdown kam. Seitdem sind so gut wie alle sozialen Kontaktplätze dicht. Marco hatte sich im Fitnessstudio angemeldet und ist oft mit Freunden zum Kneipen-Quiz. Geschlossen. Jetzt erneut. Konzerte, Theater, Ausstellungen, Kinos, Restaurants, Kneipen, Discos, Bars, Vereine – Orte, an denen man Menschen treffen kann – dicht! Marco sagt: „Wenn man nicht auf Dating-Plattformen steht, so wie ich, kann man maskierte Frauen im Park anquatschen. Dafür braucht’s aber echt Humor!“

In Deutschland leben 17 Millionen Singles

17 Millionen Singles leben in Deutschland. Und die Zahl steigt. Die Partnerbörse „Elitepartner“ hat in einer Studie festgestellt, dass jedes fünfte Paar unter und jedes zehnte Paar über 30 Jahren kurz vor der Trennung steht, da die Corona-Pandemie die Beziehung belastet. Besonders hart treffe es die junge Liebe. Zwölf Prozent der Befragten, die erst drei bis fünf Jahre liiert sind, denken über Trennung nach, während es bei Langzeitpaaren zwar mehr Streit gibt, aber weniger Trennungsgedanken (drei Prozent).

Die Techniker Krankenkasse hat einen Ratgeber für Singles während der Corona-Krise ins Netz gestellt. Der klingt ebenso gut gemeint wie hilflos. Da steht: „Nutzen Sie das Alleinsein als Beziehungspflege zu sich selbst!“ Singles sollten sich neue Hobbys suchen, ein Instrument lernen und Struktur in den Alltag bringen.

Lesen Sie auch:

Struktur? Die aus Mecklenburg stammende Pastorin Astrid Eichler vom „Netzwerk Solo & Co.“ für christliche Singles in Dallgow-Döberitz bei Berlin sagte der „ Berliner Zeitung“: „Singles im Homeoffice sind die Gruppe, der es am schlechtesten geht. Da merkt im Moment kein Mensch, wenn sie in eine Depression rutschen.“

„Seit Corona treffe ich kaum neue Gesichter, keine neuen Leute.“

Hagen Dorn aus Warnemünde ist seit acht Jahren Single. Er sagt, ihm gehe es gut. Aber durch Corona habe sich viel verändert im Leben. „Ich spiele Theater und treibe Sport. Floorball, Tennis, früher Wrestling“, erklärt der 31-Jährige mit kurzrasierten Haaren und Zopf. „Seit der Corona-Pandemie treffe ich kaum neue Gesichter, lerne keine Leute kennen.“ Hagen bezeichnet sich als kontaktfreudig, offen, aber auch speziell. Er suche nicht die „Nächstbeste“. In seinem Lebenslauf solle nicht stehen, „sechsmal in die richtige Frau verliebt gewesen zu sein“.

Hagen Dorn (31), Gesundheits- und Krankenpfleger in Rostock, ist zwar zur Zeit Single, aber glücklich. Nur sein Sport wie Tennis, den er wegen Corona nicht ausüben kann, fehlt ihm. Quelle: Lea-Marie Kenzler

Er suche etwas Bedeutsames, lasse sich nicht besonders schnell ein, aber ernsthaft. Dafür geht er gern konventionelle Wege. Ein Treffen auf dem Tennisplatz, eine Bekanntschaft aus dem Theater oder Freundeskreis, jemanden in einer Bar anlächeln, ansprechen im Supermarkt – Corona macht’s unmöglich. Weil alles dicht ist, weil es Kontaktbeschränkungen gibt, weil das Lächeln hinter der Maske nicht sichtbar wird.

Der Kranken- und Gesundheitspfleger und Sonderpädagoge setzt nicht auf Dating-Portale. „Dagegen habe ich mich schon immer gesträubt. Das bin ich überhaupt nicht“, sagt er. Er möchte es einfach alles passieren lassen, aber im Moment passiert nichts. Das Flirtbarometer ist komplett im Keller.“

„Auf unbestimmte Zeit so zu leben, kann hart werden.“

In seinem Alltag fühle er sich hin und wieder einsam, halte die Situation aber noch gut aus. „Ich kann mir aber vorstellen, dass es irgendwann an die Substanz geht und mir die Decke auf den Kopf fällt.“ Kinder wünscht er sich durchaus, auch Sesshaftigkeit. Heiraten stehe aber nicht ganz oben auf der Liste. „Wenn ich spät im Leben heirate, ist die Wahrscheinlichkeit einer Trennung geringer“, sagt Hagen und lacht. Ihn macht traurig, dass niemand weiß, wann die Pandemie vorbei ist. „Auf unbestimmte Zeit so zu leben, kann hart werden.“

Professorin Dr. Eva-Lotta Brakemeier ist Psychologin und Direktorin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP) an der Universität in Greifswald. Sie sagt, dass Singles in der Corona-Krise stark belastet seien. Quelle: Uni Greifswald

Professorin Eva-Lotta Brakemeier, Direktorin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP) an der Uni Greifswald, hat mehrere Studien verfolgt, die sich mit den psychologischen Folgen der Corona-Krise befassen. Sie sagt: „Bei Singles ist es wirklich so, dass es eine Belastung für die psychische Gesundheit ist. Ängste, Depressionen nehmen bei bestimmten Risikogruppen zu – Singles ist eine davon.“

Psychologen erwarten Zunahme der Suizid-Rate mit Verspätung

Das ZPP bietet eine Selbsthilfegruppe für Singles mit Spezial-Corona-Sprechstunde an. Dort gibt es einen Anstieg der Anmeldungen seit Sommer. Ein Drittel der Patienten sei durch Corona so in der Krise, dass sie möglichst schnell und langfristige Hilfe benötigen – alleinstehende Menschen, die mit der Einsamkeit in Corona-Zeiten nicht mehr klarkommen.

Lesen Sie auch:

Psychologen befürchten, so wie bei der Finanzkrise 2008, eine verspätet einsetzende Zunahme der Suizidrate, da psychische Erkrankungen aufgrund globaler Krisen eine lange Inkubationszeit hätten. Eva-Lotta Brakemeier sagt: „Wir sehen, dass sich die Menschen einsamer fühlen. Vor allem Singles zwischen 18 und 25 Jahren haben Probleme, während bei älteren Menschen die Isolationsgefühle nicht so stark sind.“

„Jetzt vor Weihnachten drückt’s langsam echt aufs Gemüt.“

Das bestätigt die Rostocker Ärztin Stefanie M. (35), die seit drei Jahren allein mit ihrem elfjährigen Sohn lebt. Sie sagt: „Bis jetzt ging’s mir gut. Wegen des Stresses im Job und der Doppelbelastung mit Kind hatte ich bisher überhaupt keine Zeit, mich zu fragen, ob mir ein Kerl fehlt.“ Außerdem habe sie einen intakten, großen Freundeskreis. „Aber jetzt im zweiten Lockdown vor Weihnachten, wo alle in Familie zu Hause vor den Adventskränzen hocken und Stollen futtern, hat mich das moralisch schon sehr runtergezogen. Langsam drückt’s aufs Gemüt, da ich ja sonst auch nix machen kann, als allein mit Hund spazieren zu gehen oder auf der Couch ein Buch zu lesen.“

Von Michael Meyer und Lea-Marie Kenzler