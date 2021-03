Rostock

Der mehrstufige Öffnungsplan, den Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs nach vier Monaten Lockdown und, wie es heißt, zähem Ringen auf den Weg gebracht haben, wirft bei OZ-Lesern Fragen auf. Etwa: Wie können die Lockerungen im Handel und bei den Kontaktbeschränkungen mit dem noch schleppenden Impf- und Testangebot in Einklang gebracht werden?

Matthias Karotte sagt: „Der Mix zwischen Öffnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Tests muss stimmen. Wenn die Tests richtig durchgeführt werden und damit die angegebene Genauigkeit erreichen, und wenn sie tatsächlich gezielt eingesetzt werden, könnte es was werden. Wie so oft kommt es auf die Umsetzung an. Ich hoffe das Beste.“

Ilona Schiller führt aus, dass sie „jeden Monat, jedes Jahr, brav alle Beiträge und Steuern“ zahle. „In einer Pandemie sehe ich den Staat in der Pflicht, das Volk mit Schutzausrüstungen, wie zum Beispiel mit Masken, auszurüsten. Und zwar auf Staatskosten. Dazu gehören auch Tests und Impfstoffe.“

Das erklärte Ziel von Politik und Gesellschaft: mehr Tempo bei den Impfungen. Dazu schreibt Bernd Sturzrehm: „Nun sollen auch Hausärzte ab dem 1. April den Corona-Impfstoff verimpfen dürfen. Die Frage ist nur, warum erst in vier Wochen, wo doch 1,5 Millionen Impfdosen auf Halde liegen und jeder Tag eigentlich zählen sollte. Aber leider ist es für unsere Politiker noch nicht erwiesen, dass auch Hausärzte impfen können. Dazu muss es sicherlich noch eine Studie geben. Auch die vollmundig angekündigten Schnelltest ab dem 1. März werden noch auf sich warten lassen und voraussichtlich erst im April zur Verfügung stehen, vorausgesetzt sie werden vom Bundesgesundheitsminister bestellt.“

Kai Sokolowski beklagt: „Wenn die mal so viel Energie in die Bereitstellung von Impfstoff stecken würden wie in die Abnick-Meetings zur Verlängerung. Andere Länder sind um Meilen voraus. Wo sind die Bundeswehr und Bundespolizei? Wo sind die Tests? Was ist aus der Mobilisierung von Ärzten und Schwestern und der Einbindung der Hausärzte geworden? Wo sind die 24/7-Schichten in den Gesundheitsämtern?“

Henry und Melanie Baumann meinen mit Blick auf die Ergebnisse des Gipfels. „Sinnhaftigkeit darf man bei diesem Durcheinander wohl nicht erwarten. Wer soll da noch durchsehen?“

„Ein besseres Zeichen kann man nicht geben“

Für René Domke hingegen ging ein gutes Signal vom Gipfel aus. Er zeigt sich zufriedener. Es ist „notwendig, dass wir schrittweise wieder Handel, aber auch Gastronomie beleben. Endlich wurde einmal auf die Betroffenen gehört und auf deren Konzepte vertraut. Und für alle Kritiker einer Öffnung: Es gelten weiterhin Auflagen und Regeln, die ein Infektionsrisiko senken. Geben wir den Händlern, Gastronomen und Handwerkern doch die Chance, endlich wieder das zu machen, was sie am besten können, nämlich ihre Waren und Dienste anbieten. Niemand von ihnen hat es verdient, auf Almosen angewiesen zu sein und tatenlos der Vernichtung ihres Geschäftes zusehen zu müssen“, betont Domke.

Auch Teddy Neumann meint: „Ein besseres Zeichen der Politik an die Bevölkerung kann man gar nicht geben. Rostock und Vorpommern-Rügen können die Geschäfte unter Einhaltung der Anzahl der Kunden je nach Größe der Verkaufsfläche bereits ab Montag öffnen. Alles unter der Maßgabe, dass die 7-Tage-Inzidenz unter 50 bleibt. Das macht das Shoppen definitiv einfacher und interessanter als mit Termin. Auch dürfen Solarien und Tattoostudios wieder öffnen. Außengastronomie könnte eigentlich auch schon jetzt öffnen, da bin ich unzufrieden und hätte jetzt schon damit gerechnet. Die Impfungen müssten für weitere Lockerungen zügiger verabreicht werden. Und vielleicht könnte man weitere Lockerungen an die Selbsttests koppeln. Im Großen und Ganzen unter der derzeitigen Lage verständliche Lockerungen.“

Und Matthias Löbsack appelliert schließlich: „Alle müssen ihren Teil dazu beitragen, die Infektionen einzudämmen. Wenn die Geschäfte wieder öffnen, dann muss der Bürger dafür sorgen, dass die geltenden Schutzmechanismen eingehalten werden. Das heißt, wenn man essen oder shoppen geht, müssen die Kontaktdaten hinterlegt werden. Wenn es zu einem Ausbruch kommt, dann muss man auch freiwillig in Quarantäne gehen.“

Von Juliane Lange