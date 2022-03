Rostock

Stefan Schlüter steht im Küstenwald und blickt auf eine umgekippte Fichte. „Der Stamm hat gehalten“, sagt der Förster. Er zeigt auf eine Pfütze am Wurzelteller. „Im Normalfall ist die Wurzel fest im Boden. Doch wenn es unten zu weich ist, kann sich die Wurzel nicht mehr richtig festhalten.“ Schädigungen, die durch die ersten beiden Stürme dieses Jahres entstanden waren, haben die Situation der Fichte verschlechtert.

Mit dem letzten großen Sturmtief „Zeynep“ hat es den 26 Meter hohen Baum schließlich aus dem Boden gerissen. „Derzeit ist unsere Arbeit so ein bisschen Katastrophenmanagement“, sagt Schlüter. Im November habe es den ersten Wind gegeben – Anfang Januar haben die Forstleute mit den Aufräumarbeiten begonnen. „Am 30. Januar kam dann das nächste Ungemach über uns. Direkt am 31. Januar haben wir erneut mit den Aufräumarbeiten begonnen und Mitte Februar kam der neue Sturm.“

Wichtig ist jetzt, umgekippte Bäume schnell zu beräumen

Auch die Bäume, die stehen geblieben sind, hat es erwischt. Der Waldboden ist voller Äste und Zweige. Nun gilt es erneut, die umgekippten Bäume und das abgebrochene Holz schnell zu beräumen. „Sicherlich ist beim Zerbrechen was verloren gegangen, aber das ist immer noch prachtvolles Bauholz.“ Liegenlassen könne man die Stämme so oder so nicht – sie werden sonst schnell zur Brutstätte für den Borkenkäfer. Der 54-Jährige blickt sich um. „Hier kommt man mit den Maschinen nicht hin. Das ist reine Handarbeit, hier ist man schon wieder zwei Tage verhaftet mit zwei Mann.“ Forstarbeiter Peter Schiweck befestigt Seile an einem umgekippten Baum. „Bei einer Fichte brauchen wir schon etwas länger. Die hat deutlich mehr Äste, die entfernt werden müssen. Eine Kiefer geht schneller.“

Das Revier Torfbrücke ist relativ glimpflich davongekommen

Das Betreten des Waldes während des Sturms ist sehr gefährlich, doch kaum hat der Wind nachgelassen, haben sich die Forstmitarbeiter auf den Weg gemacht und die Schäden aufgenommen. Die drei großen Stürme seit Jahresbeginn haben hauptsächlich das Nadelholz getroffen, wie der Revierförster erklärt. „Die Fichten hat es ganz schön erwischt – weil die mehr Segelfläche haben. Bei dem Laubholz ohne Blätter pustet der Wind teilweise nur durch.“ Im Sommer seien hingegen Buchen gefährdeter – diese haben am meisten Blätter. Den Gesamtschaden seit Jahresbeginn schätzt Schlüter auf 1500 Festmeter. Auch wenn viel beräumt werden muss – der Schaden im Revier Torfbrücke hält sich in Grenzen „Das sind Peanuts, wenn man vergleicht, was die Nachbarreviere ereilt hat.“

Schlüters Revier erstreckt sich über 1800 Hektar von Graal-Müritz bis zu Heiligensee/Hüttelmoor bei Markgrafenheide und bis Gelbensande. „Früher war das Gebiet so groß, dass der Förster am Tag fußläufig überall mal gewesen ist. Heute fährt man täglich 40 Kilometer mit dem Auto und ist nicht überall gewesen“, sagt er. Seit 25 Jahren arbeitet er beim Stadtforstamt. Für den Rostocker ein Traumjob. „Ich wollte das immer schon machen.“

Peter Schiweck (l) und Gerald Hinrichs beräumen die Sturmschäden. Quelle: Katharina Ahlers

„Die Rostocker lieben den Wald“

Das Arbeiten an der frischen Luft gefällt ihm. „Tage, die so schön sind wie heute, kann man nicht im Büro verbringen“, sagt er. „Dann schaut man sich hier alles an. Wenn die Bäume zu dicht stehen, muss man rein und die schlechten oder toten wegnehmen.“ Damit die Forstleute wissen, wie sie arbeiten sollen, markiert er diese rot. Zu den Aufgaben gehören zudem die Forstwirtschaft, der Jagdbetrieb und die Verkehrssicherheit auf angrenzenden Straßen und Schienen. Auch Wiederaufforstungen und Pflanzaktionen mit Bürgern gehören zum Aufgabengebiet.

„Die Rostocker lieben den Wald“, sagt Schlüter. In den letzten Jahren habe die Besucherzahl deutlich zugenommen. „Am Sonntag war ein herrlicher Tag, die Sonne hat geschienen, der Parkplatz war voll wie zur Hochsaison“, sagt er. „Das sind vielleicht auch ein wenig die Auswirkungen von Corona. Der Wald ist erholsam ohne Ende, das Grün beruhigt.“ Nun stehe der Frühling in den Startlöchern. „Die Buchenknospen werden dick, die Haselnuss blüht seit Anfang Januar. Bald kommen richtig schöne hellgrüne Blätter an der Buche.“

Bäume an der Küste sind angepasst

Vorstellen, etwas anderes zu machen, kann er sich nicht. „Es wird nie langweilig, bleibt immer spannend. Selbst wenn es mal nicht so gut läuft – dann fährt man zum Strand und blickt aufs Meer – der Abschnitt gehört ja auch zum Revier.“ Der hellblaue Himmel, das dunkelblaue Meer, der helle Strand, die weißen Buchenstämme und bald ein sattes Grün an den Bäumen – Schlüter liebt die Kulisse. Um die Bäume in erster Reihe an der Küste macht er sich aufgrund der Stürme wenig Sorgen. „Die kleinen Küstenkinder haben schon oft Wind gesehen und sich angepasst“, sagt er. „Die wachsen keine 30 Meter hoch, sondern bleiben flacher, haben kleinere Baumkronen und machen eine vernünftige Windschur.“ Jedoch liegen auch am Strand umgekippte Bäume. Meist haben sich diese direkt an der Abbruchkante befunden und sind mit heruntergebrochen.

Küstenwald geht es gut

„Xaver“ 2013, „Felix“ 2015 und nun drei Stürme direkt zu Jahresbeginn: Die Unwetterereignisse nehmen zu. Weitere Probleme für den Wald sind die Niederschläge – zu viel schadet der Bodenhalten, zu wenig führt zum Austrocknen – sowie Insekten und Käfer. Dennoch macht sich Stefan Schlüter keine Sorgen um die Zukunft des Küstenwaldes. „Ich kann nicht meckern. Natürlich gibt es ein paar Wehwehchen, aber die haben alle. Und bei uns sind die nicht so schlimm wie bei anderen.“ Die klimatischen Bedingungen seien gut. „Hier haben wir ein leicht moderates Klima, feucht und kühl“, sagt er. „Dass Bäume bei starken Winden umfallen, gab es schon immer. Aber das ganze restliche Gerüst steht doch.“ Hinzu komme, dass die Rostocker Heide privilegiert sei. „Hier an der Küste haben wir kein richtiges Wasserdefizit. Im Süden Mecklenburgs und in Brandenburg gab es richtige Dürren.“

Windschur: Die Baumreihe ist abgeschrägt, so trifft der Wind nicht frontal auf die Bäume, sondern wird abgeleitet. Quelle: Katharina Ahlers

Wichtig sei, breit aufgestellt zu sein. „Da keiner weiß, wie das weitergeht, ist man schlau, wenn man den Wald divers gestaltet. Schön bunt mit vielen Baumarten – und dann hofft, dass der Baum dabei ist, dem die Bedingungen passen.“ Ein Mischwald sei zudem schön anzusehen – auch für die vielen Spaziergänger in der Rostocker Heide.

Von Katharina Ahlers