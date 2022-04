Skandal um Klimastiftung: Für viele OZ-Leser hat Schwesig „in guter Absicht gehandelt“

Schwerin

Als „völlig ausgeschlossen“ bezeichnete es der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen, bliebe Ministerpräsidentin Manuela Schwesig weiter im Amt. Auslöser für den nahegelegten Rücktritt des Christdemokraten und Außenexperten sind jüngste Berichte über umstrittene Russland-Kontakte. Röttgen sagte dazu: Schwesig habe „mit einem russischen Unternehmen gemeinsame Sache gemacht und die Öffentlichkeit anhaltend und bewusst getäuscht“. Im Zentrum der Kritik steht die landeseigene Klima- und Umweltstiftung, die durch Geschäftstätigkeiten bei der Fertigstellung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 geholfen hat. OZ-Leser widersprechen dem Ansinnen Röttgens vielfach scharf.

Uta Ehlers geht „dieses Gehetze“ langsam gehörig „auf den Geist“, wie sie sagt. „Dass gerade die CDU, deren Politiker so tief im Korruptionssumpf stecken, jetzt die Moralkeule schwingen, ist unverschämt. Ist das jetzt die Revanche, weil sie nicht mehr mitregieren? Was diesen furchtbaren Krieg angeht, da ist ja wohl alles bisherige Makulatur.“ Es gebe jetzt einiges, was vorher undenkbar gewesen wäre, so Ehlers. Sie pocht auf „etwas Sachlichkeit“. „Dann könnte man zusammen eine vernünftige Basis schaffen, um diesen Wahnsinn zu beenden und zu registrieren, dass es noch weit mehr Kriegsschauplätze gibt. Da höre ich kein Gekreische.“ Simone Gerwers verteidigt gleichfalls den in der Vergangenheit eingeschlagenen Kurs: „Rückblickend ein Fehler, damals in guter Absicht gehandelt. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern komplex. Wir müssen in die Zukunft schauen und handeln.“

Gazprom nahm über Nord Stream 2 direkten Einfluss in Schwerin

Auch Michael Mettke fragt sich: „Jetzt auf einmal werden alle verurteilt, die mit Putin zu tun hatten? Zu dem Zeitpunkt war alles super. Es sollte unsere Energieversorgung sichern, was haben wir jetzt? Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie hier alles noch ausgeht, wir merken es ja jetzt schon. Ich bin gegen einen Rücktritt. Gerade die CDU muss ja den Mund weit aufreißen.“ Frank Müller ist überzeugt: „Die Pipeline hat unserer Region Gutes gebracht, und das ertragen die Neider nicht.“ Jana Uschkurat meint: „Keiner von den Politikern ist fehlerfrei.“ Edith Franz meint: „Als Privatperson finde ich, hat sie es zur damaligen Zeit richtig gemacht. Gas und Öl wären für alle bezahlbar. Dass Putin einen Krieg in Europa vom Zaun bricht, war nicht vorhersehbar. Die ganz Schlauen haben es natürlich vorhergesehen.“

Von Juliane Lange