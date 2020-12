Rostock

Auf einem Brett mit vier Rollen fliegt Denny Pham über den Asphalt von Barcelona. Auf den Straßen Spaniens hält sich der 30-Jährige in Form. Denn sein Ziel ist ehrgeizig: Er will sich für die Olympischen Spiele 2021 qualifizieren. „Ein paar Punkte dafür fehlen mir noch.“ Die einzufahren, dürfte ihm glücken. Denn Denny Pham zählt zu den besten Skateboardern Deutschlands. Im Parcours von Tokio will der Skater mit Grinds, Slides und Kickflips eine Medaille holen. Die Tricks hat er 9000 Kilometer Luftlinie von Japan entfernt gelernt: in seiner Heimatstadt Rostock.

Denny Pham ist in Evershagen aufgewachsen, als Sohn eines Vietnamesen und einer Deutschen. Als er zehn Jahre alt ist, leiht ihm ein Kumpel ein Skateboard. Kaum hat er das Brett unter den Füßen, ist es um ihn geschehen. „Ich war sofort angefixt“, erinnert er sich und lacht. Doch bis zum Pro, der lässig über Bordsteine springt, ist es ein weiter Weg. „Ich musste erstmal lernen, wie man Balance hält und pusht.“

Stürze stoppen ihn nicht. Und bald wird das Durchhaltevermögen belohnt: Denny Pham steht den ersten Sprung über einen Holzbalken. „Das totale Glücksgefühl.“ Adrenalinkick und Ehrgeiz treiben ihn weiter an. „Ich wollte unbedingt immer neue Tricks lernen und besser werden.“ Das gelingt ihm: Bei internationalen Wettbewerben fährt er bald Top-Platzierungen ein, 2018 wird er Deutscher Meister im Skateboarden.

Erfolgreich ist Pham auch als Werbegesicht: Marken wie Nike SB, Skatedeluxe und Huawei engagieren den Skateboard-Profi als Model. Seine Skills zeigt er gern auch auf eigenen Plattformen: Videos seiner Tricks teilt er in den sozialen Medien. Seine Fangemeinde wächst. Auf Instagram folgen ihm schon fast 38 000 User.

Boarden und Bilder machen – dass er damit mal Geld verdienen würde, hätte sichals Teenie nicht träumen lassen. „Ich bin da reingewachsen.“ Das stimmt auch im übertragenen Sinn. In der Skater-Community habe er eine ein Zuhause gefunden, sagt er. Seine Kumpels werden seine Ersatzfamilie.

Seine Eltern trennten sich, als Pham sechs Jahre alt war. Sein Vater verließ Rostock, Jahre später ziehen auch Phams Mutter und seine ältere Schwester weg. Letztere verschlägt es nach Berlin. Denny Pham besucht sie oft und genießt die Möglichkeiten, die ihm die Metropole als Skater bietet. „Mir war klar, hier will ich auch leben.“

Auf vier Rollen nach Tokio: Skater Denny Pham will sich für die Olympischen Spiele 2021 qualifizieren. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Heute verbringt Denny Pham die Hälfte seiner Zeit in seiner Wahlheimat Berlin, den Rest des Jahres jettet er um die Welt – zu Contests und Fotoshootings. „Ich hab’ bestimmt schon 30, 40 Länder bereist.“ In diesem Jahr hat die Corona-Pandemie den Weltenbummler ausgebremst. Er musste sich mit Griechenland, Spanien und Portugal begnügen. Dabei liebt er es, andere Länder zu entdecken. Schließlich bewegt sich Pham als Skater in einer Multi-Kulti-Szene, die keine Grenzen kennt.

Wie wichtig Weltoffenheit ist, lehrt ihn die Vergangenheit. Im Sommer 1992 sind seine Eltern bei Freunden zu Besuch, im Sonnenblumenhaus von Rostock-Lichtenhagen. Sie müssen miterleben, wie ein Mob aus Neonazis und Anwohnern Molotowcocktails auf den Plattenbau schmeißt. „Sie sind übers Dach geflohen“, erzählt Denny Pham. In jenen Augusttagen ist der damals Zweijährige bei seiner Oma, erfährt erst Jahre später davon. Er selbst sei von rechter Gewalt immer weitgehend verschont geblieben. „Aber klar, hin und wieder musste ich mir früher auch einen ausländerfeindlichen Spruch anhören.“

Statt Pöbeleien gibt’s heute Komplimente. Fans feiern Pham für sein Talent und coole Attitude, andere Skater schätzen ihn. „Skateborden ist zwar ein Einzelsport, aber du bist nie allein“, sagt Pham. Er braucht die Community. „Nur durch Impulse von außen kommst du richtig auf Hochtouren. Nur so kannst du ein besseres Level erreichen. Außerdem bringt’s jede Menge Spaß.“ Dennoch fühle sich Skaten manchmal auch nach Arbeit an. Für Wettkämpfe trainiert Pham mehrere Stunden täglich, genauso lange ist er auf Rollen unterwegs, um Videos zu shooten.

Die ersten Tricks hat Denny Pham in Rostock gelernt. Auf diesem Bild ist er 20 Jahre alt. In der Skaterszene fand er damals eine Ersatzfamilie. Mit Kumpels wie Benjamin Ripsch (v. l.) und Christoph Gerber hat er fast seine ganze Freizeit verbracht. Quelle: Ove Arscholl

Den Dezember verbringt Denny Pham größtenteils in Spanien. „Ich reise der Sonne hinterher“, sagt er und lacht. Denn lieber als Hallentraining ist und bleibt Pham der Asphalt: Auf Barcelonas Beton kostet der Skater das Gefühl von Freiheit aus – so lange ihn die Polizei nicht ausbremst. „Nervig, aber das kann schon mal passieren.“ Den Jahreswechsel wird er in Deutschland verbringen und sich eine Auszeit gönnen. Allzu lange wird er sein Board wohl nicht links liegen lassen. „Spätestens nach drei Wochen kribbelt’s wieder in den Füßen.“

Das dürfte einer besonders gern hören: Jürgen Horrwarth. Der Bundestrainer der Skateboarder ist überzeugt, dass Denny Pham in der Sportelite mitfahren kann und räumt ihm gute Chancen ein, sich für Tokio zu qualifizieren. Sollte das glücken, kämpft Denny Pham im Sommer 2021 bei Olympia um Medaillen. Vom Rostocker Plattenbau in den Sport-Olymp – es wäre die Krönung einer abgefahrenen Karriere und Denny Pham genau der Typ, dem das Kunststück gelingen könnte.

Olympia-Premiere für Skater Im Sommer 2021 wird Skateboarden erstmals olympisch sein. In der Szene stößt das auch auf Kritik. Olympia werde das Skateboarden nachhaltig verändern, ihm den Spirit als Ausdrucksmittel einer Subkultur rauben, hatte etwa Deutschlands Skateboard-Pionier Titus Dittmann moniert. Bundestrainer Jürgen Horrwarth dagegen glaubt, dass die Olympischen Spiele das Image von Skateboarden als Sportart aufwerten kann. Die Olympischen Spiele in Japan wurden bedingt durch die Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben und finden nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 statt.

Von Antje Bernstein