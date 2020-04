Rostock

Im Büroregal liegen Nudeln, Kaffee und Schokolade – keine Hamsterkäufe, sondern Nervennahrung, falls sich mal wieder die Pausen verschieben oder ausfallen. Denn das Labor der Universitätsmedizin Rostock (UMR) in der Schillingallee ist derzeit im Dauerbetrieb. Zwischen 200 und 500 Corona-Tests werden bei Thomas Köller und seinen Kollegen täglich durchgeführt.

„Diese Abstriche sind zwar gerade unsere Hauptaufgabe, aber der Normalbetrieb läuft ja trotzdem weiter“, sagt der 41-jährige Molekularbiologe, der schon viele Jahre im Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene der Unimedizin tätig ist.

Kuriere bringen stündlich neue Proben

Alle ein bis zwei Stunden kommen die Kuriere mit neuem Material ins Labor. Die meisten Röhrchen stammen vom Klinikcampus selbst – aus dem Abstrichzentrum –, aber auch Blut-, Gewebe- oder Urinproben von Patienten der verschiedenen Stationen der UMR sind dabei.

In einem Laborraum im ersten Stock des Gebäudes werden die Beutel mit den Röhrchen oder Bechern angenommen, vorsortiert und per Scanner die Daten der Patienten und Proben erfasst. „Bei diesem wichtigen ersten Schritt helfen derzeit die Kollegen der gesamten Mikrobiologie, da die große Menge an Anforderungen sonst nicht zu bewältigen wäre“, erzählt Köller.

Vom sogenannten Befundungsraum aus macht Thomas Köller Meldung, sobald ein positiver Corona-Test im Labor ermittelt wurde. Quelle: Ove Arscholl

Die Corona-Abstriche werden dann in den zweiten Stock gebracht, wo sich die Laborräume der Virologie befinden. Dass die Kollegen dabei nur mit Handschuhen und nicht mit Mundschutz arbeiten, sei nicht problematisch. „Wir halten uns an die Empfehlungen der Arbeitssicherheit“, so Köller. „Entsprechend werden alle Patientenmaterialien – mit größtmöglichem Schutz für Mitarbeiter und Proben – nur unter Sicherheitswerkbänken bearbeitet.“ Auch das Tragen von kurzärmeliger Arbeitskleidung sei weniger problematisch, als manche Außenstehende vermuten: „Hände und Unterarme lassen sich besser desinfizieren als Kleidung.“

1500 Tests werden aktuell pro Woche untersucht

Molekularbiologe Thomas Köller beschäftigt sich seit Ende Januar mit dem neuartigen Coronavirus – seit der entsprechenden Fachpublikation des bekannten Charité-Chefvirologen Christian Drosten und Kollegen. „Am 4. Februar haben wir die erste Testmethode bei uns etabliert“, sagt er. Gab es anfangs nur wenige Testungen von Urlaubsrückkehrern oder Personen, die mit potenziell Infizierten in Kontakt waren, stiegen die Zahlen vor gut drei Wochen extrem an. „Spitzenwert waren mal über 500 Proben an einem Montag. Darunter gab es acht Personen mit positivem Ergebnis“, so Köller.

Aktuell durchlaufen das Labor im Schnitt etwa 1500 Corona-Tests pro Woche. „Wir sind aus der Panikphase raus und in der Routine angekommen“, bilanziert Köller. Der Großteil der Ergebnisse sei dabei negativ. In nur etwa ein bis zwei Prozent der Fälle würde eine tatsächliche Corona-Infektion festgestellt. „Sobald das Gerät das anzeigt, dauert es maximal fünf Minuten, bis das Gesundheitsamt und der Einsender der Probe von dem positiven Ergebnis wissen.“

In rund fünf Stunden zum Ergebnis

Das Labor der Unimedizin hat aufgrund der hohen Anzahl von Tests die Schichten der Mitarbeiter ausgeweitet. Zudem schaffte die Klinik neue Geräte an, welche die Untersuchungskapazitäten im Bedarfsfall auf bis zu 7000 Proben pro Woche erhöhen. „Wenn alles ideal läuft, brauchen wir hier im Labor zwischen dreieinhalb und fünf Stunden von der Annahme bis zum Ergebnis“, erklärt Köller.

In der Realität dauere es aber etwas länger. Auch weil die Spezialgeräte, die mehrere Stunden laufen, für die Inbetriebnahme immer erst eine gewisse Mindestzahl von Proben brauchen. „Morgens zum Beispiel haben die Boten weniger Corona-Tests dabei. Sobald das Abstrichzentrum geöffnet hat, kommen dann auch hier schlagartig mehr Proben an.“ Ziel sei es, dass jeder, der eine Probe eingesandt hat, innerhalb von maximal 24 Stunden auch das Ergebnis erfährt.

Probereste landen im Klinikmüll

Die Abstrichröhrchen werden noch rund eine Woche im Labor aufbewahrt – für den Fall, dass weitere Untersuchungen nötig werden. Alles, was vom Probenmaterial der Patienten nach den Analysen das Labor verlässt, wird zunächst sterilisiert. „Bei einer Temperatur von 121 Grad Celsius werden in etwa 20 Minuten alle Mikroorganismen endgültig abgetötet“, weiß Köller. Endstation für die Tausenden Corona-Proben ist dann der Klinikmüll.

Von Claudia Labude-Gericke