„Er ist eine coole Socke“ – Diese Beschreibung eines Musikers, erwartet man nicht unbedingt aus dem Mund des Intendanten der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Doch die landläufigen Erwartungen an ein klassisches Konzert wurden am Dienstagabend bei Aida Cruises ohnehin nicht erfüllt.

Wenn an der Ostseeküste zu Akkordeonmusik geladen wird, sind meist Seemannslieder im Spiel – „La Paloma ohe!“ Wenn der Gastgeber eines der größten Kreuzfahrt-Unternehmen der Welt ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für Seefahrer-Romantik. Doch der Litauer Martynas Levickis zerstreute mit wenigen Noten sämtliche Vorurteile.

„ Ben Becker hat meine Karriere zurückgeworfen“

Und die Skepsis war durchaus groß. In einer launigen Einführungsrede erinnerte sich Aida Vize-Präsident an frühere Auftritte von Musikern der Festspiele in seinem Haus. Intendant Dr. Markus Fein habe ihm, so Hansjörg Kunze, schon einiges zugemutet: „Ich erinnere mich an die Klavierspielerin, die sich als erstes die Schuhe auszog.“ Sie sei mittlerweile immerhin ein Weltstar, räumt er jedoch ein.

„Aber dann kam Ben Becker. Das hat meine Karriere mindestens zwei Jahre zurückgeworfen.“ Gelächter im Publikum als Kunze beschreibt, wie wortreich sich der Schauspieler auf der Bühne weigerte, etwas zur Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Festspielen zu sagen. Dabei ist Aida Hauptsponsor eines der größten Klassikfestivals Deutschlands.

Intendant: „Da kommt was auf uns zu!“

Damit unterstützt das Unternehmen auch jährlich einen Preisträger in Residence. Im Jahr 2020 ist das Martynas Levickis. Er wurde bereits 2014 mit dem Publikumspreis der Festspiele ausgezeichnet und wird in diesem Jahr 26 Konzerte in MV geben. „Da kommt was auf uns zu!“, hatte Intendant Fein den Akkordeonspieler angekündigt. Ein Vorgeschmack darauf gab Levickis den auffallend jungen Aida-Mitarbeitern, die zu der After-Work-Veranstaltung gekommen waren.

Den Auftakt machten Klänge, die eher an eine Orgel, als an ein Akkordeon erinnerten. Kein Wunder: Johann Sebastian Bach hatte das Stück komponiert. Eine Sonate von Scarlatti verwandelte er zeitweise in einen Rocksong und so spielte er auch sein schwarzglänzendes Instrument: so lässig wie eine E-Gitarre.

Intensiv und voller Leidenschaft

Levickis Spiel ist intensiv. Voll Leidenschaft spiegelt sich die Musik in seinem Gesicht wieder. Zeitweise nutzt er das Akkordeon eher als Trommel, um die Töne anschließend wieder zu hymnischen Klängen hinaufzuschrauben. Wenn er den Winter aus Vivaldis Jahreszeitenzyklus spielt, wird das Instrument dagegen zur Geige.

„Ich nenne es genetisch modifizierte Klassik“, sagt Levickis über sein Spiel. Das empfinden einige vielleicht als unpassend, aber es sei eben sein ganz persönlicher Ansatz. Und wie zum Beweis schließt er den Abend ausgerechnet mit einer Polka von Johann Strauss. Wer je glaubte, man könne Musik nicht ironisch spielen, irrt. Mit dem Stück, das man eher von einem 90-köpfigen Orchester vorgetragen kennt, entlässt er die Hörer bestens gelaunt und mit Vorfreude auf den Festspielsommer.

Von Juliane Schultz