So demonstriert Greifswald am 1. Mai gegen Nazis

Greifswald

Das hat es seit genau 10 Jahren nicht mehr gegeben. Die NPD hat bereits vor einigen Wochen Flyer verteilt, nach denen die rechtsextreme Partei zum diesjährigen Tag der Arbeit in Greifswald demonstrieren will. Das Motto der Veranstaltung. Ab 13 Uhr wollen die Nationalsozialisten vom Hauptbahnhof aus durch die Stadt laufen.

Das wollen mehrere Initiativen und auch die Stadt selbst verhindern. In den vergangenen Jahren hatte sich ein buntes Maifest auf dem Greifswalder Markt etabliert. Durch die Pandemieauflagen geht das in diesem Jahr nicht. Stattdessen soll es viele kleine Mahnwachen in der Innenstadt und der Südstadt geben. Auch ganz ohne Kontakt kann demonstriert werden:

Bunte Plakate zeigen klare Kante

Diese besondere Protestform kommt von der Stadt selbst, genauer von der Partnerschaft für Demokratie (PfD). Das Bundesprogramm setzt sich in zahlreichen Städten – seit 2019 auch in Greifswald – für ziviles Engagement und demokratisches Miteinander ein. Entsprechend kommt von hier auch ein besonders sichtbares Zeichen gegen Rassismus und für Menschenrechte, auch an diesem 1. Mai.

Die Koordinatorin des Projekts, Anita Völlm, erklärt die Idee: „Gemeinsam mit den mitwirkenden Vereinen und Institutionen der Partnerschaft für Demokratie haben wir überlegt, mit den Bannern und Plakaten Aufmerksamkeit zu erregen und zum Nachdenken anzuregen“, sagt sie.

Die bunte Plakate werden am 1. Mai an den Häusern von über 30 Organisationen, wie kulturellen Zentren, Schulen, Verwaltungen und religiösen Gemeinden in der Stadt. Auch die Fassade des Greifswalder Rathauses werde an dem Tag mit einem bunten Banner geschmückt sein, erklären die Organisatorinnen. Teilnehmer sind auch die Volkshochschule, die Stadtbibliothek und die Jacobi-Kirche.

Wer selbst mitmachen will, kann das gerne tun. Am Ende des Artikels finden sich Mailadresse und Telefonnummer der PfD. Privatpersonen können sich dort melden und die Plakate umsonst und kontaktlos abholen.

An diesen Orten finden in Greifswald Mahnwachen statt. Quelle: OZ-Grafik

Über 14 Mahnwachen und Demos in ganz Greifswald

Wem das nicht reicht, für den hat das Bündnis „Greifswald für alle“ mehrere Mahnwachen in ganz Greifswald organisiert (siehe Karte). Der Sprecher des Bündnis, Gregor Kochhan fand in einem Aufruf deutliche Worte: „Nazis haben keinen Platz in Greifswald und nirgendwo sonst. Wir bitten die Greifswalder*innen, sich dieser Bedrohung gemeinsam entgegen zu stellen und den Neonazis der NPD und ihrer Ideologie (in unserem Greifswald) keinen Meter Straße zu überlassen.“

Die erste Mahnwache beginnt bereits um 10 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs. Hintergrund: Von hier aus soll auch die Demonstration der NPD und ihrer rechtsextremen Unterstützer ab 13 Uhr starten. Kochhans Idee hinter der Mahnwache: „Ab hier gilt es, Zeichen zu setzen. Beteiligt euch an allen kreativen Versuchen, die NPD zu stören. Bringt eure Familien, Freund*innen und euer Fahrrad mit. Haltet Abstand und tragt Maske. Selbstverständlich werden alle Maßnahmen zum Infektionsschutz beachtet.“

Die Mahnwachen sind unter anderem in der Bahnhofstraße, auf dem Markt, dem Südbahnhof und und entlang der Hans-Beimler-Straße angemeldet. Ab 15 Uhr startet von der Europakreuzung aus auch eine Demonstration gegen die NPD. Um 12 Uhr wird in der Jacobi-Kirche zudem ein Friedensgebet mit Bischof Tilman Jeremias stattfinden.

An den Protesten beteiligen sich über 20 Parteien, Initiativen und Bündnisse. Dazu zählen die Grünen, die SPD, die Linke und Tierschutzpartei, Fridays for Future, die Nordkirche, der Deutsche Gewerkschaftsbund und auch Antifaschistische Gruppen aus der Hansestadt.

1. Mai unter Corona-Auflagen

Schwierig wird das Demonstrieren vor allem wegen der Corona-Auflagen. Greifswald hat jedoch bereits im vergangenen Jahr bewiesen, dass so etwas geht. Am 1. Mai 2020 fand eine antifaschistische Demonstration in der Hansestadt statt. Rund 150 Teilnehmer kamen vor einem Jahr zusammen.

Nun sind die Auflagen jedoch strenger. Grundsätzlich gilt: Reisen von anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern sind grundlegend nicht erlaubt. So steht es auf der Internetseite der Landesregierung. Reisen zwischen Kreisen innerhalb des Landes sind prinzipiell erlaubt. Doch auch hier gibt es ausnahmen. Diese gelten in Hochrisikogebieten, wie es Vorpommern-Greifswald gerade eines ist. Am 14. April hat der Kreis deswegen eine Allgemeinverfügung erlassen, die ein Einreiseverbot regelt. Auf diese verweist auch das Land selbst. Allerdings ist in der Allgemeinverfügung eine Befristung der genannten Maßnahmen bis zum 18. April genannt.

Letzte Demo vor genau 10 Jahren

Der letzt nennenswerte Aufmarsch der NPD fand genau vor 10 Jahren in Greifswald statt. Die rechtsextreme Partei demonstriert traditionell nur in einer Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Zuletzt viel die Wahl dabei auf Neubrandenburg, Rostock oder 2019 Wismar.

2011 beteiligten sich rund 3000 Menschen an den zahlreichen Gegenprotesten in Greifswald. Unter ihnen waren auch bekannte Gesichter der Politik, wie der damalige Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) und der ehemalige Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Vor 10 Jahren marschierten rund 400 NPD-Anhänger durch die Greifswalder Südstadt.

Bei der damaligen Demo wurde der NPD-Aufmarsch mehrfach durch Sitzblockaden entlang der Route durch das südliche Greifswald und Schönwalde unterbrochen. Am Ende musste der Protestzug vorzeitig beendet werden, obwohl die Polizei mehrere Sitzblockaden räumte.

Kontakt für Plakate:kotakt@pfd-greifswald.de03834 – 412 79 88

Von Philipp Schulz