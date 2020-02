Rostock

Auch Katy Hoffmeister, die Justizministerin Mecklenburg-Vorpommerns, bewirbt sich um die Nachfolge des scheidenden CDU-Landeschefs Vincent Kokert. Die 46-Jährige bestätigte am Freitagvormittag vorherige Gerüchte aus ihrer Partei.

„Ja, ich will“, sagt Hoffmeister gegenüber der OZ. „Ich habe viel Zuspruch aus allen Bereichen der Partei, von Kreisverbänden erhalten“, erklärt sie. Der Rostocker Kreisverband unterstütze ihre Bewerbung. Vor allem sei ihr „der Zusammenhalt innerhalb der Partei wichtig“.

Hoffmeister : CDU muss stärkste Kraft in MV werden

In einer Bewerbung an den CDU-Landesvorstand hebt Hoffmeister ihre langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik hervor. Sie ist Kreistagsmitglied und Stadtpräsidentin in ihrer Heimstadt Bad Doberan. Sie sehe es als „meine persönliche Verpflichtung und meine Verantwortung an“, dicht bei den Menschen und Sachthemen zu sein. „Wir sind die einzige Volkspartei, die Partei der Mitte. Wir sind die Partei von Land und Stadt, die Partei der christlichen Werte“, schreibt sie. Die CDU müsse bei den nächsten Wahlen in MV „als stärkste Kraft unser Land führen“.

Damit ist Hoffmeister neben Philipp Amthor die zweite Bewerberin um den CDU-Landesvorsitz. Der 27-jährige Bundestagsabgeordnete aus Ueckermünde hatte bereits zu Wochenbeginn seine Ambitionen erklärt und viel Zuspruch erhalten. Für März sei ein Sonderparteitag der Landes-CDU geplant, ist zu hören. Ein Termin ist noch nicht bekannt. Bereits am 22. Februar trifft sich der Landesvorstand in Güstrow.

Ministerin seit 2016, aber ohne Mandat im Landtag

Hoffmeister ist seit Herbst 2016 Justizministerin des Landes, verfügt aber nicht über ein Mandat im Landtag. Zuvor war sie viele Jahre in leitender Funktion bei der Universitätsmedizin Rostock. Die Juristin aus Bad Doberan gilt als Favoritin von CDU-Vize-Chef Eckhardt Rehberg für den Landesvorsitz. Bei der Vorstandswahl im November erzielte Hoffmeister mit 89 Prozent Zustimmung eines der besten Ergebnisse überhaupt.

Die Wahl einer oder eines neuen CDU-Landesvorsitzenden ist nötig, da der bisherige Vincent Kokert (41) zum März seinen Rückzug angekündigt hat. Damit hatte er seine Partei zunächst in eine Schockstarre versetzt, denn Kokert galt als zentraler Stratege und Hoffnungsträger der Nordost-CDU für die Landtagswahl 2021. Aus persönlichen Gründen wolle er sich zurückziehen.

Von Frank Pubantz