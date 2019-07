Boltenhagen/Zinnowitz

Alles schwitzt: Lingen in Niedersachsen meldete am Donnerstag mit 42 Grad einen neuen deutschen Hitzerekord. Auch in MV stieg das Thermometer kräftig an. Und bis Sonntag bleibt es heiß. Wir haben Menschen im Land gefragt, was sie tun, um mit den Temperaturen klarzukommen.

In der Galerie verraten sie ihre Tricks

Zur Galerie Menschen von Boltenhagen bis Zinnowitz über ihre Sommer-Strategien

Weiterlesen:

Beste Aussichten! Es bleibt heiß an den Stränden in MV

OZ