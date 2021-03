Rostock

811 Menschen starben bisher in Mecklenburg-Vorpommern an den Folgen des Coronavirus – so sagen es die Zahlen des Landesamtes für Gesundheit. Um den Opfern der Pandemie zu gedenken, riefen die Jusos Rostock am Montagabend zu einem stillen Gedenken auf dem Neuen Markt auf.

Um die Veranstaltung coronakonform abzuhalten, verzichteten die Teilnehmenden auf Redebeiträge und vermieden Menschenansammlungen. Stattdessen stellten sie zwischen 17:30 und 22 Uhr 200 Kerzen rund um den dortigen Brunnen auf.

Bedrückte Stimmung

Rubén Cárdenas besuchte die Veranstaltung. Der aus Peru stammende Rostocker kennt persönlich Menschen, die an Corona gestorben sind, berichtet er. „Für mich ist das alles sehr ernst. Viele Menschen leiden darunter“, bedauert der 61-Jährige.

Für Besucherin Silke Vogel ist die aktuelle Stimmung durch steigende Corona-Zahlen beängstigend und bedrückend. „Vor allem mit dem Gedanken, dass anscheinend eine Dritte Welle auf uns zurollt.“ Für viele sei das Thema schwer greifbar, weil sie selbst oder die Familie nicht betroffen seien, meint die 50-Jährige. „Trotzdem sprechen wir jeden Tag von neuen Todesfällen und deshalb sollte man an die Betroffenen denken.“

Kritik an Lockerungen

Marcus Neick, Vorstandsmitglied der Jusos Rostock, kritisierte die „aktuelle Diskursverschiebung“ in der Debatte über Corona-Maßnahmen. „Nicht die Hunderten Familien, die ihre Liebsten verloren haben, sondern der Erhalt wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit scheint bei den Diskussionen immer mehr in den Fokus gerückt zu werden.“ Neick weiter: „Wir können froh sein, dass man hier bisher glimpflich davongekommen ist, aber man braucht sich nicht der Illusion hingeben, dass das auch so bleibt, wenn man Maßnahmen lockert.“

Janna Schulz, ebenfalls Vorstandsmitglied, kritisierte, dass deutschlandweit Demonstrationen stattfinden dürfen, bei denen nicht auf Infektionsschutzmaßnahmen geachtet werde. „In einer Zeit, in der wir alles daran setzen müssen, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten, ist das unverständlich“, meint sie.

Von Anh Tran