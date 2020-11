So gehen die Feuerwehren in MV mit der Corona-Gefahr um

Schwerin

Die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Einschätzung des Landesfeuerwehrverbandes trotz der Corona-Pandemie voll einsatzfähig. Das treffe auch zu, wenn einzelne Feuerwehrleute durch Quarantäne oder Kinderbetreuung ausfielen, sagte der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, Hannes Möller.

In den Berufsfeuerwehren werde darauf geachtet, dass sich die Kameraden durch getrennte Dienste wenig begegnen. Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften seien an die neuen Bedingungen angepasst. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es sechs Berufsfeuerwehren in den größten Städten. Sie beschäftigen 850 Feuerwehrleute.

Schulungen werden ins Freie verlegt

Für die landesweit rund 930 Freiwilligen Feuerwehren ist die Situation Möller zufolge sehr unterschiedlich. In Risikogebieten werde der Ausbildungsbetrieb eingestellt. Ansonsten entscheide der Bürgermeister der Gemeinden als Dienstherr, ob ein Übungsbetrieb der Kameraden möglich ist.

Das hänge von den Hygienekonzepten der Freiwilligen Feuerwehren ab, von der Größe der Schulungsräume oder der Verlagerung von Schulungen mit viel Abstand ins Freie. „Wir haben seit dem Frühjahr gelernt“, sagte Möller. Damals war der Ausbildungsbetrieb für zwei Monate eingestellt worden.

Feuerwehrleute tragen bei Einsätzen Maske

Die Feuerwehrverbände unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren mit umfangreichem Material und Online-Schulungen. Den Feuerwehrleuten stünden für ihre Einsätze vor allem bei Unfällen, wenn Opfer zu bergen seien, Mund-Nasen-Masken mit einem höheren Schutz zur Verfügung.

Probleme bereite dies lediglich bei der Kommunikation - die Einsatzbefehle seien schlechter zu verstehen, sagte Möller. Im Land sind nach seinen Angaben rund 25 000 freiwillige Feuerwehrleute aktiv.

