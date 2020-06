Rostock

Seit März ist der Kulturbetrieb in MV flächendeckend fast auf Null gefahren. Konzerte, Open-Airs, Theateraufführungen, Ausstellungen, Ballettstücke, Lesungen – kulturelle Events aller Art gab es bis Ende Mai gar nicht mehr. Jetzt ist der Lockdown zwar für einige kulturelle Bereiche gelockert. Aber wie geht es den Menschen im Kulturbetrieb?

Stefan Schmidt (39), Veranstaltungstechniker aus Rostock

„Ich arbeite mit meiner Firma auf Festivals, für Theater, Kunsthallen. Wir machen Flächenbeleuchtungen für Festivals wie Märchennacht, Pangea oder Zuparken. Alles weggefallen. Zur Zeit sauge ich mir Sachen aus den Fingern, was Arbeit ist, aber kein Geld bringt. Ich lebe von dem, das wir 2019 angespart hatten, um jetzt Investitionen zu tätigen. Die fallen aus.

Ich habe 9000 Euro Soforthilfe bekommen und meine Angestellten davon bezahlt. Dann kam noch Kurzarbeitergeld. Die Differenz lege ich drauf. Wovon ich lebe? Ich gebe kein Geld aus. Aber ich kenne Künstler, die haben nichts und kommen vor Sorgen um ihre Existenz nicht in den Schlaf. Bei mir reden wir von 6000 Euro Fixkosten. Das halte ich noch zwei Monate ohne Aufträge aus. Dann ist Schluss.

Für mich gibt es keine Alternative zu dem, was ich tue. Hartz IV kommt für mich nicht in Frage. Es ist gedanklich so absurd, dass ich das verdränge. Ich habe für 500 000 Euro Geräte im Lager rumstehen, will arbeiten, hatte immer gute Aufträge und habe ein Spitzenteam. Da wäre Konkurs einfach surreal.“

Licht- und Veranstaltungstechniker Stefan Schmidt (39) aus Rostock. Quelle: Privat

Barbara Buck (44), Tänzerin aus Greifswald , jetzt Theater Heilbronn

„Ich hatte ein großes Theaterprojekt über die Geschichte der Stadt Heilbronn, so ähnlich wie TanzTendenzen in Greifswald. Dafür hatte ich seit 2019 ein Stück choreografiert und mich wahnsinnig drauf gefreut. Das fiel ins Wasser. Ich konnte das nur schwer verdauen und bin emotional in ein Loch gefallen.

Finanziell muss ich dem Land Baden-Württemberg ein Lob aussprechen, weil mir das Geld erstattet wurde. Auch die Ausfälle durch meine tanzpädagogischen Stunden, die ich nicht machen konnte, hat das Land erstattet. Also bin ich finanziell nicht in Not geraten. Aber das ist alles traurig, weil die Menschen nicht mehr in die Tanzstunden kommen wegen Corona.“

Die Greifswalder Tänzerin Barabara Buck (44) ist jetzt unter andrem am Theater Heilbronn engagiert. Quelle: Claudia Otto

Larry Harms (57), Sänger aus Rostock

„Viel passiert zur Zeit nicht. Ich hatte eine Mukke im Kurhausgarten. Das war’s. Da ich seit Monaten null Einnahmen habe, hatte ich Soforthilfe beantragt, aber nicht gekriegt, da ich ohne Auftritte keine Betriebskosten habe. Vom Land habe ich 2000 Euro bekommen. Ich lebe von dem bisschen Geld, das ich mir für die Wintermonate weggelegt hatte.

Was dann ist, weiß ich nicht. Ich habe Grundsicherung beantragt, lebe also von Hartz IV. Was soll ich machen – Taxi fahren, Gelegenheitsjobs? Ich schlage mich so durch. “

Der Rostocker Sänger Larry Harms (57). Quelle: OZ-Archiv

Hannes Pistor (58), Gitarrist aus Rostock

„Ich habe 35 Jahre als Musiker überlebt und immer gekämpft. Jetzt,als Corona alles lahmgelegt hat, mache ich meinen Job als Krankenpfleger wieder und pflege eine ALS-Patientin zu Hause im 24 Stunden-Dienst. Damit bin ich total glücklich. Ich merke gerade, um wie vieles leichter es ist, mal fest angestellt zu sein. Ich bin nicht auf den Arsch gefallen.

Diese Corona-Zeit hat mir einen neuen Weg im Leben gezeigt. Ein festes Einkommen und feste Arbeitszeiten. Dazu habe ich 23 Tage im Monat, um Musik zu machen. Im Juli werde ich drei Mal auftreten, zwei Mal in Schwerin und mit den Five Men. Zwei neue Projekte entwickele ich gerade. Im Musikbusiness musst du nach jedem Strohhalm greifen, um davon leben zu können, wenn du nicht gerade in der Band von Peter Maffay spielst.

Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Die Leute kommen zu dir, weil sie dich hören wollen. Oder du wirst irgendwohin gejagt, damit die Leute sich nicht langweilen. Und diese Löffelmukken möchte ich nicht mehr machen. Eigentlich bin ich durch den Corona-Anstoß glücklicher.“

Der Rostocker Musiker Hannes Pistor. Quelle: Thorsten Czarkowski

Thomas Braun (43), Musiker aus Rostock

„Ich hatte drei Kirchenkonzerte in Wustrow, Sanitz, Grevesmühlen. Da saßen die Leute mit Mundschutz weit weg. Komisch war das. Ich mache Video- und Online-Projekte für Kirchengemeinden und Chöre. Ist nicht viel. Auftritte und Einnahmen sind sonst auf Null. Ich werde wohl Musik unterrichten müssen.

Mit Thomas Putensen spielen wir am 26. Juli im Rostocker Klosterhof. Meine Frau ist bei der Diakonie angestellt. Davon haben wir gelebt. Soforthilfe habe ich beantragt. Aber als Solomusiker habe ich keine Betriebskosten. Das Problem ist, dass die Hotel- und Gaststätten-Gigs noch länger auf sich warten lassen werden. Da gibt es null Buchungen. Kirchenkonzerte machen mich glücklich, auch wenn das kleines Geld ist.“

Michio Woirgardt (49), freischaffender Komponist

„Ich habe von meinen Ersparnissen gelebt. Die Othello-Premiere war Anfang Februar in Greifswald. Anfang März war Lockdown. Ich arbeite für die Cooperativa Maura Morales in Düsseldorf, wo ich lebe, und komponiere für Theater in Greifswald, Darmstadt oder Linz. Ich arbeite an einer neuen Produktion für das Theater Hagen im nächsten Jahr und an einer neuen Produktion für die Cooperativa, die ab August starten soll.

Ich muss mit den Produktionen vor Ort sein und mit den Leuten in den Proben arbeiten. Das geht zur Zeit nicht. Als Bühnenmusiker spiele ich live. Die Honorare für Auftritte in der Schweiz, Mülheim, Braunschweig, Recklinghausen, Münster, Düsseldorf, Greifswald fehlen. Ich habe ein bisschen was angespart.

Wenn es im August wieder anläuft, habe ich es so überstanden, dass ich mir keinen Alternativjob suchen oder Hartz IV beantragen muss. Eine zweite Welle würde ich nicht überstehen, dann müsste ich als Fahrradkurier arbeiten. Ach, oh Wunder – von der Gema habe ich eine Corona-Finanzhilfe bekommen.“

Der Düsseldorfer Komponist und Bühnenmusiker Michio Woirgardt (49) hat unter anderem die Musik für das Ballett "Othello" am Theater Vorpommern komponiert. Quelle: Klaus Handner

Jürgen Wicht (58), Puppenspieler in Neuburg bei Wismar

„Ich lebe von ALG II – also Hartz IV. Das ist etwas, was ich nie wollte und nie gebraucht habe. Das ist nicht gerade angenehm. Der Staat hat gesagt, dass ich nicht arbeiten darf. Aber trotzdem fühle ich mich schuldig. Soforthilfe habe ich nicht bekommen, da ich keine Betriebsausgaben habe. Ich habe auf meiner Homepage zur Hutspende aufgerufen. Freunde haben was reingelegt. Aber richtig was gebracht hat das eher nicht. Ich habe 2000 Euro vom Land erhalten. Das war’s.

Seit März Absagen. Jetzt laufen die Absagen für Herbst ein. Die Unsicherheit ist zu groß. Ich habe bis März im Ganztagsangebot an der Regionalen Schule am Kamp in Bad Doberan einen Kurs gegeben. Der wurde gestrichen. Fristlos, ersatzlos.

Jetzt habe ich eine Anfrage für nächstes Schuljahr, soll aber statt 72,50 für die Doppelstunde – was angemessen ist – nur noch 37,50 Euro bekommen. Wenn ich da meine Fixkosten abrechne, bleiben zehn Euro übrig. Das geht nicht. 55 Prozent weniger – das hat das Schulamt Rostock beschlossen. So geht man in diesem Land mit Kultur und Bildung um.“

Der Puppenspieler Jürgen Wicht (58) ausi Neuburg bei Wismar. Quelle: Wichttheater

Erik Raab (40), Theaterpädagoge und Kabarettist

„Ich hatte eine Anstellung bei der Jugendkunstschule. Die ist mit Corona ausgelaufen. Jetzt wechsele ich zum Jugendsprach- und Begegnungszentrum MV. Die Zusammenarbeit mit Schulen hatte sich mit dem Lockdown über Nacht eingestellt. Ebenso sah es mit Bühnenauftritten als Kabarettist aus. Wie es nach den Sommerferien weitergeht, steht völlig in den Sternen.

Den Schock, de facto ein Berufsverbot erhalten zu haben, versuchen wir gerade zu verarbeiten. Wir müssen erstmal wieder mit einem potenziellen Publikum in Verbindung kommen. Das geht alles nicht auf Knopfdruck. Zuletzt hatte ich die Moderation der Happy Hour auf dem Theatervorplatz gemacht. Das hat ein wenig Geld gebracht. Aber da hat man auch gemerkt, was uns alles fehlt. Das ist ein Lebensmittel, das nicht mehr da war. Ein rührender Moment, das zu merken.“

Erik Raab (40/l.) vom Kabarettduo Dietrich & Raab mit seinem Kollegen Christopher Dietrich. Quelle: Timo Roth

Tiago Manquinho (41), Choreograf aus Braunschweig

„Ich arbeite unter anderem für das Theater Vorpommern, habe letzte Spielzeit ein Stück dort gemacht. Arbeit hatte ich in den letzten drei Monaten nicht. Ich hätte ein Stück in Zürich gehabt. Ausgefallen! Dazu fünf freie Produktionen, die ausgefallen sind. Zwei Gastspiele in Portugal und drei in Deutschland. Das ist schade, aber finanziell nicht so tragisch, da ich eher von den Auftragswerken wie für Greifswald oder Zürich lebe.

Ich habe über Stiftungen und Ministerien Hilfen beantragt. Die ausgefallenen Gastspiele in Portugal hat mir die Stadt Braunschweig ersetzt. Die Soforthilfen konnte ich nicht in Anspruch nehmen, da ich Betriebskosten nur habe, wenn ich Aufträge habe.

Ich komme zwar klar, arbeite für die Zukunft an Choreografien. Ich lebe auch von Rücklagen. Aber ich sehe das Problem, dass es in Zukunft massive Absagen geben wird, weil die Theater sparen müssen. Ich habe jetzt schon eine Absage aus Lübeck und befürchte, dass es dabei nicht bleiben wird.“

Der freischaffende Choreograf Tiago Manquinho (41) aus Braunschweig arbeitet auch für das Theater Vorpommern in Greifswald. Quelle: Bettina Stöß

Von Michael Meyer