„Zeetje“ hieß das Sturmtief, das kurz nach dem Jahreswechsel 2019 über die Ostsee fegte – und das den Verantwortlichen in Rostock und im Land klarmachte, wie verwundbar die Hansestadt doch ist: Im Stadthafen stiegen die Pegel auf 1,80 Meter und mehr über Normalnull. Die meist befahrene Straße des Landes wurde gesperrt, am Stadthafen liefen Keller voll, Restaurants in Warnow-Nähe soffen ab. Die Schäden gingen in die Zehntausende.

Doch im Vergleich zu dem, was der Hansestadt in Zukunft droht, war das alles kaum der Rede wert: Im Auftrag des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) und der Hansestadt haben Fachleute in den vergangenen Monaten berechnet, wie schlimm künftige Sturmfluten die Innenstadt treffen könnten. Das Ergebnis: Unternimmt Rostock nichts, könnte eine einzige Flut fast sieben Millionen Euro Schaden anrichten.

Fast 400 Millionen Euro Schaden

Seit Jahren diskutieren Stadt und Land über einen neuen Hochwasserschutz am Stadthafen. Neue Bollwerke sollen her, um die Innenstadt zu schützen. Bis zu 20 Millionen Euro könnten die kosten, sagt die Sprecherin des zuständigen Schweriner Umweltministeriums, Eva Klaußner-Ziebarth. In den vergangenen Monaten gab es um das Vorhaben offenbar Diskussionen hinter den Kulissen.

Hochwasser am 9. Januar 2019 am Stadthafen in Rostock: Damals ging es glimpflich aus, das könnte sich in Zukunft bei Sturmfluten ändern. Quelle: Andreas Meyer

Ist eine solche Mammut-Investition überhaupt gerechtfertigt? „Um die geplanten Ausgaben rechtfertigen zu können, musste eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellt werden“, heißt es aus Schwerin. Soll heißen: Ist es günstiger, einen neuen Hochwasserschutz zu bauen – oder wären die Schäden nur minimal und „akzeptabel“?

Das Ergebnis ist eindeutig: Die Fachleute haben ausgerechnet, dass rund um den Stadthafen in den kommenden Jahren Hunderte Millionen Euro an Schäden drohen, wenn keine Vorsorge getroffen wird. Zerstörte Straßen und Anlagen, kaputte Elektronik und Einrichtungen in den Häusern, überflutete Gebäude: Allein bis 2100 könnten Sturmfluten fast 360 Millionen Euro kosten. Bei einem Drei-Meter-Hochwasser – das wäre nur ein Meter mehr als 2019 – würden knapp sieben Millionen Euro Schaden auf ein Mal entstehen.

In Zukunft muss sich Rostock auf Sturmfluten mit 3,30 Meter über Normalnull einstellen. Diese Teile der Stadt würden dann geflutet. Quelle: Umweltministerium MV/Benjamin Barz

Fluten bis zur Doberaner Straße

Das Land hat ausrechnen lassen, wie weit sich die Fluten bei einem so genannten 200-jährigen Hochwasser ausbreiten würden: Im Petriviertel würde das Wasser bis an die alte Stadtmauer vordringen. Die Silo- und die Holzhalbinsel, der Bussbart und auch der Osthafen würden überflutet. Das Areal des geplanten Warnowquartiers, das Industriegebiet in Altkarlshof: eine Wasserwüste.

An der Grubenstraße wurde sich das Wasser bis zum „Krahnstöver“ vorarbeiten, Keller und Hauseingänge fluten. Der Mühlendamm wäre geflutet, der Verbindungsweg ebenfalls. In der KTV dasselbe Bild: Alles zwischen dem Patriotischen Weg und dem Stadthafen wäre betroffen, stellenweise sogar bis an die Doberaner Straße ran. Intern rechnen die Experten mit Hunderten betroffenen Kellern und Erdgeschosswohnungen, zerstörten Geschäften und Büros sowie massiven Schäden an städtischen Anlagen wie Spiel- und Sportplätzen, Turnhallen und Wegen.

3,70 Meter Schutz

„Wenn wir den Anstieg des Meeresspiegels und den Klimawandel mit einberechnen, müssen die Barrieren künftig 3,7 Meter höher liegen als der bisherige Normalstand der Warnow“, sagt Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Am Kempowski-Ufer sollen 1,7 Meter hohe Mauern entstehen, im Bereich der Buga – rund um den Christinenhafen – sollen die neuen, geplanten grünen Dünen das Wasser aufhalten. Dazwischen entstehen Flutschutztore. „Im westlichen Teil des Stadthafens planen wir mit einem Damm. Auf dem wird ein Radweg entstehen“, heißt es aus dem Rathaus.

Der Rostocker Stadthafen im Herbstlicht: 2025 soll hier die Bundesgartenschau ausgerichtet werden. Ab 2023 wird rund um den Stadthafen nun eine Flutschutzbarriere errichtet. Quelle: Andreas Meyer

Aus Schwerin gibt es 20 Millionen Euro dafür – 70 Prozent stammen aus Bundesmittel für den Küstenschutz, 30 Prozent aus der Landeskasse. Alles, was Rostock an Besonderheiten möchte – die Flutschutztore etwa – muss die Stadt aus eigener Tasche zahlen, heißt es aus dem Umweltministerium. Noch offen ist, wie der Schutz rund um die Silo- und Holzhalbinsel sowie im Bereich der Vorpommernbrücke aussehen soll.

Matrosendenkmal wird auch geschützt

Neu aufgenommen in die Planungen wurde jüngst das Matrosendenkmal, um den Kabutzenhof und die KTV abzusichern. „Die Arbeiten könnten 2022 beginnen“, heißt es aus dem Umweltministerium. In allen anderen Bereich des Stadthafens soll der Bau der Flutbarrieren ein Jahr später starten – zusammen mit den Arbeiten für die Buga 2025. Fertig würden die Anlagen aber erst bis 2030, so Ministeriumssprecherin Eva Klaußner-Ziebarth.

