So hilft die Inselklinik Heringsdorf kleinen Patienten wie Marcel (5)

Heringsdorf

Geschickt klettert Leonard auf die Bordwand des großen Piratenbootes. Dann sauste der Fünfjährige auf einer Rutsche in den Bauch des Schiffes. Aufmerksam beobachtete seine Mutter Mareike Oetting (37), die seinen Bruder Justus (2) an der Hand hielt, wie ihr Großer ausgelassen tobte. Der hatte auf dem Indoorspielplatz des Hauses „ Gothensee“ der Medigreif Inselklinik Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) sichtlich Spaß. Zumal er mit seinem Freund Marcel (5) das Freibeutergefährt entern durfte.

Heimtückische Autoimmunkrankheit: Typ-1-Diabetes

„Die Jungs verstehen sich gut“, freute sich dessen Mutter Natalia Root. Die 40-Jährige aus Weißenthurm ( Rheinland-Pfalz) war mit ihrem Sohn viele Tage auf der Insel Usedom. Wie die aus Dörverden ( Niedersachsen) stammenden Oettings verbrachte das Duo hier eine vierwöchige Kinder-Reha. Denn die Fünfjährigen leiden an einer heimtückischen Autoimmunkrankheit: dem Diabetes Typ 1. „Jährlich ereilt diese Hiobsbotschaft bundesweit schätzungsweise 3200 Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige“, erläutert Klinikdirektor Dr. Ralf Schiel..

Der Chefarzt des Hauses Gothensee der Inselklinik Heringsdorf der Medigreif-Gruppe, Dr. Ralf Schiel, untersucht im Beisein von Mareike Oetting den Sensor der Insulinpumpe, den ihr Sohn Leonard (5) am Oberarm trägt. Quelle: Rödel

Folgenschwere Entgleisung der Blutzuckerwerte

„Der Normalwert bei Kindern sollte beispielsweise zwei Stunden nach einer Mahlzeit zwischen 4,5 bis sieben Millimol pro Liter (mmol/l) liegen“, sagt der Leitende Chefarzt. Er betreut die kleinen Patienten – in diesem Kurs befanden sich elf Kinder mit ihren Müttern aus der ganzen Bundesrepublik – regelmäßig seit der Aufnahmeuntersuchung. Der Krankheitsverlauf beispielsweise bei Marcel sei typisch für viele vergleichbare Schicksale, erläutert der Facharzt.

Plötzlich nahm Marcel stark ab

Bei der im vergangenen Jahr erfolgten U8-Untersuchung – die Vierjährigen werden von Kopf bis Fuß gecheckt – gab es keine Auffälligkeiten. „Einige Zeit später hat er viel getrunken, war ständig müde und aggressiv. Und er hat stark abgenommen“, erzählt Natalia Root. Sie suchte den Kinderarzt auf. Dieser vermutete hohe Blutzucker-werte. Die Kontrolle ergab den alarmierenden Wert von 33 mmol/l. „Im Krankenhaus erklärte man uns, dass die Gefahr bestand, dass Marcel ins diabetische Koma fällt“, berichtete Natalia Root. Die junge Frau war fassungslos. Bis dato habe sie über den Typ-1-Diabetes praktisch nicht gewusst, ergänzte die Rheinland-Pfälzerin.

Das Immunsystem kämpft gegen den eigenen Körper

Geschockt war auch Familie Oetting von der Diagnose. Im Juli 2018 hatte der Urin-Test bei einer Routinekontrolle einen erhöhten Blutzuckerwert aufgezeigt. Urplötzlich bekämpfte Leonards Immunsystem die Insulin produzierenden Zellen in seinem Körper. Ihr Mann Daniel (38) und sie seien sehr froh, dass der Kleine mit der Insulinpumpe gut zurechtkommt. Sie vereinfache das tägliche „Spritzen“ von Insulin. Das tägliche Messen des Blutzuckers übernimmt ein Sensor. „Wobei die Abstimmung der Insulindosis auf den Blutzuckerwert aber immer noch von Leonard und mir durchgeführt werden muss“, verdeutlichte die Diplom-Pädagogin.

Pädagogin Ulrike Schilla-Harms übt in der Medigreif Inselklinik Heringsdorf mit Leonard Oetting (5, r.) und Marcel Root (5) das Spritzen von Insulin mittels Pen auf einem Schwamm. Quelle: Rödel

Elektronik überwacht Insulinbedarf

Auch Marcel trägt das an ein Handy erinnernde elektronische Gerät am Bauch. Ein Katheterschlauch führt zum Gesäß. An einem der Oberarme der Steppkes ist ein Sensor angebracht, der mit einem Verband geschützt wird. Die Elektronik überwacht ständig den Insulinbedarf und bestimmt die Abgabe der notwendigen Dosis.

Lernen, mit der Erkrankung umzugehen

Seit 14 Jahren ist Dr. Schiel in Heringsdorf tätig. Er weiß, dass die folgenschwere Entgleisung der Blutzuckerwerte bei den kleinen und großen Typ-1-Diabetes-Patienten zumeist überraschend eintritt. Und immer wieder muss er den Müttern und Vätern erklären, dass sie keine Schuld dran haben, dass ihre Sprösslinge an dieser nicht heilbaren Erkrankung leiden. „Entscheidend ist, dass die Betroffenen mit ihrer Erkrankung lernen, umzugehen“, so der Facharzt. Dazu gehört auch, sich gegen die bereits im Kindergarten häufig geäußerten Vorurteile anderer Eltern zu wehren. Diese erklärten mitunter, dass unsere Kinder bestimmt deshalb erkrankt seien, weil sie zu viele Süßigkeiten genascht hätten, erzählte Natalia Root.

Medigreif Inselklinik Heringsdorf, Haus Gothensee: Zu einer Kinder- und Jugend-Reha für Kinder mit Typ-1-Diabetes befinden sich in der Klinik Mareike Oetting aus Niedersachsen (v.l.) mit ihren Söhnen Leonard (5) und Justus (2) sowie Natalia Root (40) aus Rheinland-Pfalz mit ihrem Sohn Marcel (5) Quelle: Rödel

Umfangreiches Schulungsprogramm

In der Heringsdorfer Klinik kümmert sich ein großes Team von Schwestern, Pflegern, Pädagogen, Psychologen, Ergo-, Sport- und Physiotherapeuten um die Erkrankten und ihre Eltern. Allein 22 Stunden umfasst das Schulungsprogramm zur Grunderkrankung, gesunden Ernährung und ausreichenden Bewegung. In der Küche der modern eingerichteten Klinik wird selbst gekocht. Nicht selten klagten die kleinen und großen Gäste, die oft an Fertiggerichte gewöhnt sind, über die „fehlende Würzung“ der Speisen. „Auch dies ist ein Erfahrungsprozess“, weiß der Chefarzt.

Schritt für Schritt Verantwortung übernehmen

Und er betont: „Schritt für Schritt sollen die Kinder lernen, selbst Verantwortung für ihr Wohlergehen zu übernehmen.“ Dazu gehört das selbstständige Messen des Blutzuckers. Auch das Spritzen von Insulin will gekonnt sein, wenn beispielsweise die Insulinpumpe einmal ausfällt. Der erfahrene Mediziner verweist auf die besonderen Risiken von Folgeerkrankungen. Dazu zählen Gefäßverschlüsse, Augenschädigungen und Nervenstörungen. Durch viel Bewegung, bewusste Ernährung, den konsequenten Verzicht auf das Rauchen und auf stärkeren Alkoholgenuss könnten besagte Risiken weitestgehend minimiert werden.

Vierwöchige Reha-Aufenthalte In der Heringsdorfer Inselklinik verleben jährlich allein bis zu 350 Kinder und Jugendliche, die an Typ-1-Diabetes erkrankt sind, mindestens vierwöchige Reha-Aufenthalte. Zudem werden im Haus „ Gothensee“ junge Patienten mit psychosomatischen Auffälligkeiten, Hautproblemen und starkem Übergewicht behandelt. Bis zu 1000 Kinder- und Jugend-Reha-Maßnahmen für Typ-1-Diabetes-Erkrankte erfolgen pro Jahr in bundesweit fünf Spezial-Kliniken.

Fit machen für den Alltag

„Das Tagesprogramm in Heringsdorf ist durchaus anspruchsvoll“, meinte Mareike Oetting. „Doch Leonard wird bald eingeschult. Deshalb war es gut, dass er sah, dass er mit seinem Problem nicht allein ist und fit gemacht wurde für den Alltag.“ Auf sie und Natalia Root sowie die Kinder warteten die nächsten Schulungen. Dann folgte das Mittagessen. Zum weiteren Spielen auch auf dem Piratenboot war am Nachmittag Zeit.

Lesen Sie auch:

Von Volker Penne