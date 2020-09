So holt ein Rostocker Weltstars nach Dresden

Rostock

Schnellen Schrittes geht Thomas Jahn durch die Dresdner Innenstadt. Sein Ziel ist der Löwensaal. Dort beginnt in wenigen Minuten die Probe. Der Rostocker wirkt angespannt. Quälende Fragen gehen ihm durch den Kopf: Ist auf der Bühne alles vorbereitet? Stehen die Pulte, die Noten, das Licht? Konnten alle Künstler pünktlich anreisen, gerade in diesen Zeiten?

Thomas Jahn gehört zu den Gründungsmitgliedern des Dresdner Festspielorchesters, dem Ensemble der Dresdner Musikfestspiele. Der Oboist der Norddeutschen Philharmonie kümmert sich zusammen mit dem Heidelberger Bassisten Michael Neuhaus um die Organisation des Orchesters. Er stellt es zusammen, bucht Flüge, Hotels und schickt den Musikern die entsprechenden Noten zu. Beim Konzert am Sonnabend muss alles klappen. „Es wird Höchstleistung erwartet.“

Debüt auf virtueller Bühne

Das Dresdner Festspielorchester gibt an diesem Abend sein Debüt auf einer neuen virtuellen Bühne. Dank des digitalen Konzertsaales dreamstage.live, der erst seit wenigen Wochen Onlinebesucher empfängt, sind Beethovens Sinfonien 1 und 2 am Sonnabend ab 20 Uhr weltweit in HD-Qualität zu erleben.

35 Musiker aus 14 Nationen hat Jahn in die Elbmetropole eingeladen. Ohne Corona wären es einige mehr gewesen. Kein Problem, sagt der Rostocker. Entscheidend sei der Originalklang. Die Musiker, „Spezialisten aus aller Welt“, spielen auf historischen oder nachgebauten Instrumenten der Beethoven-Zeit. „Das ist ein ganz anderes Klangerlebnis.“ Überhaupt sei es sehr reizvoll, über 200 Jahre alte Kompositionen mit Originalinstrumentarium auf einer virtuellen Bühne des 21. Jahrhunderts aufzuführen, meint der 60-Jährige. Dann wird er nachdenklich. Die Künstler seien fast alle freischaffend. „Für sie ist es eine besonders schwierige und harte Zeit.“ Dreamstage.live biete ihnen eine Chance. Jan Vogler, Cellist und Intendant der Dresdner Musikfestspiele, ist einer der Gründer der Onlineplattform. 25 Dollar, etwa 22 Euro, kostet das Ticket. „Achtzig Prozent des Kartenverkaufs gehen direkt an die Künstler“, sagt Thomas Jahn. Das sei einmalig und für die freischaffenden Musiker enorm wichtig und unterstützend in diesen schwierigen Zeiten.

Fans von Onlinekonzerten

Zwei Onlinekonzerte haben Thomas Jahn und seine Frau Silke, auch Musikerin, bereits in den heimischen vier Wänden in Lichtenhagen genossen. „Das war irre gut gemacht, obwohl es ‚nur‘ ein Stream war.“

30 Jahre ist es her, als sich die beiden im Volkstheater Rostock kennenlernten. Das aus Musikerfamilien stammende Paar, das auch Kirchenkonzerte und andere Projekte in MV organisiert, hat drei Kinder. Max, mit 22 der Jüngste, möchte als Oboist in die Fußstapfen seines Vaters treten. Er studiert an der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) und hat bereits mehrere nationale und internationale Preise gewonnen.

Begeisterter Tennisspieler

Der Rostocker Thomas Jahn beim Tennis Quelle: Stefan Ehlers

Für das Familienoberhaupt war Musik Liebe auf den zweiten Blick. „Ich wollte eigentlich Sportler werden, doch daraus wurde nichts“, sagt der ehemalige Schwimmer und begeisterte Tennisspieler. Seit wenigen Jahren greift er wieder zum Racket. Jahn spielt bei den Herren 50 des TC Blau-Weiß Rostock in der Oberliga, der landesweit höchsten Spielklasse. „Zur Erholung“, sagt er und lacht verschmitzt.

Als 13-Jähriger nimmt er zum ersten Mal eine Oboe in die Hand, beginnt 1977 sein Studium an der Berliner Musikhochschule und spielt vier Jahre später im Orchester, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch keinen Abschluss in der Tasche hat. Diesen holt er im Fernstudium nach – neben seinem Engagement am Volkstheater Rostock. Ein derart geradliniger Weg sei heute nicht mehr üblich. „Die Konkurrenz ist riesengroß“ und die künstlerischen Möglichkeiten und Angebote sehr vielfältig.

Faible für historische Instrumente

Begeistert durch die frühen Aufnahmen von Nikolaus Harnoncourt und seinem Concentus Musicus Wien entwickelte er auch ein Faible für historische Instrumente.

Ein holländischer Kollege habe ihm eine Barock-Oboe geschenkt, erzählt der Mecklenburger. Jahn, der 2021 sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert, liebt den dunklen,warmen und weichen Ton seines modernen Instrumentes, aber auch die besondere Charakteristik der verschiedenen historischen Oboen. Der Sound der historischen Streichinstrumente, die mit Darmsaiten bespannt sind, sei völlig anders und klanglich sehr interessant und farbenreich. Heute sind die Saiten aus Stahl.

Die Spezialisierung auf historische Instrumente öffnet dem Rostocker viele Türen. „Das war seine Eintrittskarte, um viel von der Welt zu sehen und als Krönung auch unter der Leitung von Meister Harnoncourt zu spielen“, meint seine Frau Silke. Thomas Jahn lächelt bescheiden. Typisch norddeutsch. Er möchte gar nicht die erste Geige, sprich Oboe, spielen. Im Rampenlicht zu stehen, überlässt er lieber anderen. Ob Salzburg, Amsterdam, oder Dresden – auf die großen Bühnen hat Thomas Jahn es dennoch geschafft. Darüber hinaus trommelt er Musikerkollegen aus aller Welt zu eigenen Projekten zusammen – so wie am Sonnabend zu den Beethoven-Sinfonien.

Von Stefan Ehlers