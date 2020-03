Rostock

Bücher lesen, spielen, basteln, kuscheln – und nach diesem Programm ist es gerade einmal mittags. Während draußen der Frühling in den Startlöchern steht, gilt es für die Bevölkerung derzeit, zu Hause zu bleiben und Sozialkontakte zu vermeiden.

Das stellt vor allem Familien vor Herausforderungen. Zwischen Heimarbeit und Kinderbetreuung liegen die Nerven schneller blank als sonst. „Dennoch müssen Eltern jetzt nicht zu dauerhaften Erklärbären oder Animateuren werden“, sagt Nadine Voigt.

Coronavirus steigert Nachfrage nach Bastelideen

Die Rostockerin weiß, wovon sie spricht: Sie hat Erziehungswissenschaften studiert und gibt seit 15 Jahren Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte. Aus diesem Job und ihrer Leidenschaft für Kreativität hat die 39-Jährige kürzlich ein Gewerbe gemacht – seit Oktober ist sie selbstständig, bietet neben den Seminaren auch Kinderbetreuungen für private Feste oder Firmenfeiern an. Auf Instagram und Facebook teilt Nadine Voigt über ihr Profil „EintausendundeineIdee“ kostenlose und nachhaltige Spielideen für Familien.

Durch das Coronavirus seien die Nachfrage nach ihren kreativen Impulsen spürbar gestiegen und tausende Online-Abonnenten dazugekommen. „Dennoch ist es wichtig, die Kinder nicht zu überfrachten“, sagt die Expertin. „Schon gar nicht sollte man alles, was man für die schul- und kitafreie Zeit vielleicht noch gekauft hat, gleich auf einmal auspacken. Lieber noch etwas zurückhalten für den Fall, dass die Laune wirklich zu kippen droht.“

Haushaltsdinge als Bastel- und Spielgrundlage

Das, womit Nadine Voigt auch auf ihrem Profil bastelt, sind oftmals Dinge, die schon zu Hause vorrätig sind: Eierkartons, Flaschendeckel, Wäscheklammern, Knöpfe, Wolle oder ein paar gesammelte Steine. „Damit kann man mit kleineren Kindern zum Beispiel Sortier- oder Zählübungen machen“, empfiehlt sie. Plätzchenausstecher aus der Weihnachtszeit könnten auch jetzt wieder zum Einsatz kommen und als Malschablonen genutzt werden.

Nadine Voigt präsentiert Bastelideen gegen Langeweile – etwa ein Nagelbrett, auf dem mit bunten Gummis Bilder entstehen können. Quelle: OVE ARSCHOLL

Wer noch ein Holz- oder Frühstücksbrett, einen Korkuntersetzer sowie Nägel oder Pin-Nadeln daheim hat, könnte daraus ein sogenanntes Geobrett basteln: Dabei werden die Nägel oder Nadeln in regelmäßigen Abständen auf das Brett oder in den Untersetzer gebracht. Mit Haushaltsgummis lassen sich dann verschiedene Muster legen: Schmetterlinge, Häuser, geografische Formen – der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Klorollen vom Hamsterkauf können noch verbastelt werden

„Es gibt ja leider gerade so viele Hamsterkäufe von Klopapier – auch aus den leeren Rollen lässt sich dann aber immerhin noch etwas Schönes basteln“, sagt Nadine Voigt augenzwinkernd. Wie diese zu Stricklieseln umfunktioniert werden könnten, will sie bald auf ihrem Profil verraten.

Lesen Sie mehr: Corona: Rostocker Experte erklärt, warum eine Ausgangssperre in MV falsch wäre

„Mir gehen die Ideen nie aus“, ist die zweifache Mama überzeugt. „Jedes Mal wenn ich ein Video auf Instagram hochlade, ist das so, als wäre in meiner übervollen Schublade im Kopf ein kleines bisschen Platz geworden für Neues.“

Hier gibt es Ablenkung, Aufmunterung, Inspiration: Nadine Voigt teilt ihre Basteltipps aus Facebook und Instagram. Der Profilname lautet: „eintausendundeineidee“. Da die Bibliotheken geschlossen haben, gibt es Lektüre auch auf der Internetseite https://www.einfachvorlesen.de/ Spannende Experimente und Anregungen für Kinder gibt es online auf: https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder Die Tanzschule Schimmelpfennig bietet auf Youtube Videos zum Tanzenlernen für jedermann an: https://www.youtube.com/watch?v=YOWrEK8T2nI

Solange alle noch – mit dem nötigen Abstand – nach draußen dürften, könnte auch dort toll gespielt werden: „Ein Kreideparcours, der auf den Boden gemalt wird, bietet gleich noch ein bisschen sportliche Betätigung“, sagt die kreative Hansestädterin. Notfalls ginge das aber auch im Wohnzimmer: „Zum Beispiel kann man mit Wolle oder Kreppband auf dem Boden eine Linie ziehen. Auf der einen Seite bauen Mama und Papa etwas mit Lego vor, das die Kinder dann auf der anderen Seite nachbauen müssen“, nennt sie eine Möglichkeit.

Gemeinsam in den Tag starten – vor dem Homeoffice

Was Nadine Voigt den Erziehern in den Seminaren immer wieder rät, gelte in diesen Tagen auch für die Eltern: „Die Kinder brauchen nicht viel. Oftmals reicht es, das Material zu stellen, zum Beispiel auf einem Tablett oder einem Spielteppich, und den Kindern eine passende Umgebung zu bereiten, damit sie selbst entscheiden, was sie damit machen wollen.“

Doch die Rostockerin weiß auch, dass die aktuellen Umstände durch die Corona-Pandemie ganz besondere sind und das dauerhafte Zusammenhocken auf engstem Raum anstrengend werden kann. „Wichtig ist deshalb, dass man – wenn das möglich ist – morgens erst einmal etwas mit den Kindern zusammen macht und sie emotional ein bisschen auflädt für den Tag“, sagt Nadine Voigt. Danach sei es für alle vielleicht ein bisschen leichter, wenn die Eltern für Homeoffice oder notwendige Haushaltsarbeiten Zeit ohne die Kinder brauchen.

Und – auch das müsse gesagt werden: „Auch bei meinen Kindern steigt gerade die Bildschirmzeit“, erklärt Nadine Voigt. Ihr 11 und 14 Jahre alter Nachwuchs pflege die Kontakte wie allgemein gefordert nun vor allem am Handy. „Da gibt es daneben dann auch mal Diskussionen um die Hausarbeiten, die wir bisher unproblematisch aufgeteilt hatten. Aber es fällt ja bei vier Personen, die nur zu Hause sind, auch mehr an“, gibt die Expertin zu.

Online-Tanztraining für die heimischen vier Wände

Damit die Laune trotz der weitreichenden Einschnitte möglichst lange gut bleibt, hat sich auch die Rostocker Tanzschule Schimmelpfennig etwas überlegt. Nachdem Inhaber Ralph Schimmelpfennig sein Studio bereits seit Freitag freiwillig geschlossen hat, treffen sich die Mitarbeiter trotz ausgefallener Kurse aktuell noch für einige Stunden am Tag.

Neben organisatorischen Aufgaben würde in dem Studio in Toitenwinkel aber auch getanzt. „Wir erstellen gerade jeden Tag neue Videos, die wir dann auf Youtube kostenlos und für jedermann hochladen“, erklärt der Chef. So könne jeder in den eigenen vier Wänden Tanzen lernen oder im Training bleiben. Clips für Familientanz sowie Hip-Hop gibt es schon. „Aber wir wollen auch Linedance und Paartanz anbieten“, blickt Trainerin Anika Preuss voraus.

Erstellen Videos zum Tanzenlernen für zu Hause: Anika Preuss und Ralph Schimmelpfennig von der gleichnamigen Rostocker Tanzschule machen es vor, Stefan Grothe bedient die Kamera. Quelle: privat

Alle Zielgruppen, die normalerweise in der Tanzschule betreut würden, sollen sich auch online wiederfinden. Die Clips sollen sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene ansprechend sein. „Sogar ein Video für Seniorengymnastik ist in Arbeit“, kündigt Ralph Schimmelpfennig an.

Von Claudia Labude-Gericke