Tipps für Familien: So kinderfreundlich ist MV

Rostock

Familienfreundlichkeit kennt viele Kriterien – ob es ums Angebot an Hebammen und Kinderärzten geht, darum, wo junge Mütter ihre Kinder stillen können oder um Freizeitangebote.

Drei Restaurants landesweit sind offiziell als besonders familienfreundlich ausgezeichnet – das Braugasthaus Zum Alten Fritz in Rostock, das Van der Valk Resort in Linstow und das Kurhausrestaurant in Zingst tragen das Qualitätssiegel „Familienurlaub MV – Geprüfte Qualität“ des Tourismusverbands MV. Zudem wurden 52 Hotels und Herbergen als kinderfreundlich eingestuft. Bewertet wurden unter anderem das Preis-Leistungs-Verhältnis, die kind- und familiengerechte Ausstattung, Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten sowie Sicherheitsmaßnahmen.

„Grundsätzlich wird in MV viel für Kinder getan“, meint Carsten Spies, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes MV. Dennoch sei noch Luft nach oben: Zwar fördert und unterstützt das Land Familien vor allem durch Beratungsangebote und gezielte Hilfen, doch es gibt große regionale Lücken, wie Spies meint.

Rund 4,7 Millionen Euro werden in diesem Jahr allein für den Kinderschutz ausgegeben, heißt es vom Sozialministerium. Die Stadt Stralsund investiert zum Beispiel jährlich rund 100 000 Euro in neue Spielplätze und Sanierungen der alten, wie Sprecher Peter Koslik berichtet. In Wismar wurden in den Jahren 2018 und 2019 rund 200 000 Euro für Erneuerungen ausgegeben.

OZ gibt Tipps für Einheimische und Urlauber

Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich umgehört und gibt Tipps für junge Familien in MV: So bieten mehrere Restaurants in Greifswald ihren jungen Gästen Malvorlagen, um Wartezeiten zu überbrücken. In einem lockt im Sommer sogar ein Sandkasten im Außenbereich. Zum Stillen können sich Mütter in einen Drogeriemarkt zurückziehen. Hier geht es zu den Angeboten in Greifswald.

Die Hansestadt Stralsund will mit besonderen Spielecken in Restaurants, Schwimmkursen für die Kleinsten oder familienfreundlichen Veranstaltungen punkten. Im Meeresmuseum ist beispielsweise spielerisches Lernen und Entdecken angesagt. Mehr erfahren Sie hier.

In Karlshagen und Heringsdorf auf Usedom wird den jüngsten Gästen mit Kids-Club, Spielezimmer und Spa-Anwendungen der Urlaub versüßt. Zudem locken auch ein „Karls“ Erlebnishof und ein „Kinderland“ Familien an. Alle Tipps von der Insel Usedom.

Rostock versucht mit einem Familienbrunch, inklusive Kinderbetreuung, Do-it-yourself-Kursen für nachhaltige Babyausstattung und kostenfreien Windeln zu punkten. Einige Restaurants haben Spielecken eingerichtet, in einem Einkaufszentrum in der Stadt kann sogar Babynahrung in der Mikrowelle erwärmt werden. Weiteres lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

OZ sucht die kreativste Kita in MV: Kita „Trebelforscher“ ist schon dabei

Dassow: Mit Raubkatzen auf Rekordkurs

Rövershagen: Bei Karl kullern die Kürbisse

Von OZ