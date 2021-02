Greifswald/Rostock

Einst seien „einige Dinge passiert“, deswegen ist er hier. Seit einem halben Jahr lebt Christian (39) im Greifswalder Obdachlosenhaus. In den vergangenen zwei Jahren ist ihm sein bisheriges Leben entglitten. Sein Sohn starb mit 15 Jahren an Krebs und Christian fiel in ein tiefes Loch.

„Mir kamen die normalen Sorgen und Probleme nur noch banal vor“, sagt der Greifswalder mit ruhiger Stimme. Er möchte nicht, dass sein Nachname genannt wird. Durch das unfassbare Unglück geriet sein Alltag Stück für Stück aus dem Tritt. Die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin überstand die tiefe Krise nicht. Sie zog aus, Mietschulden stauten sich an. Schließlich verlor der gelernte Bürokaufmann und Krankenpfleger seine Wohnung.

Freie Betten trotz zweistelliger Minusgrade

14 Männer und eine Frau leben zurzeit im Greifswalder Obdachlosenhaus, einer Einrichtung der Volkssolidarität. Einige von ihnen haben schwere Schicksalsschläge hinter sich, nicht alle reden darüber. Trotz zweistelliger Minusgrade in der Nacht ist das Haus zurzeit nicht ausgebucht. „Früher waren wir im Winter immer knackevoll“, sagt Ilona Martens, die 61-Jährige ist die Chefin und gute Seele des Hauses.

Hin und wieder wird nachts ein neuer Bewohner von der Polizei vorbeibracht, weil er draußen sonst erfroren wäre. Aber das sei seltener geworden. Woran das liegt, weiß Ilona Martens nicht. Früher gab es mehrere Notunterkünfte für Obdachlose in der Hansestadt, jetzt nur noch ihre. Das solche Angebote weniger gebraucht werden, sei ein gutes Zeichen, sagt Martens.

Manche schlafen noch immer draußen

In Rostock sieht es ähnlich aus: Ein Drittel der Betten im Nachtasyl der Stadtmission bleibt trotz klirrender Kälte zurzeit leer. „Ich vermute, dass trotzdem immer noch einige Leute draußen schlafen“, berichtet ein Mitarbeiter am Telefon. Manche Obdachlose meiden offizielle Hilfsangebote. „Warum das so ist, weiß ich nicht“, sagt der Sozialarbeiter. Jeder habe seine eigenen Gründe.

Im Nachtasyl geht man davon aus, dass auch im tiefsten Winter Menschen in aufgegebenen Kleingärten und verlassenen Gewerbeimmobilien übernachten. Bei den aktuellen Temperaturen bedeutet das akute Lebensgefahr. Bereits 20 Obdachlose sind seit dem 1. Januar in Deutschland erfroren, teilt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe mit.

Zu den Klienten des Nachtasyls gehören zunehmend Obdachlose aus Polen und Bulgarien, die es nach Rostock verschlagen hat. Für neue Gäste, die aus in- und ausländischen Gebieten mit hohen Corona-Fallzahlen nach Rostock kommen, hat die Stadtmission extra ein Quarantäne-Zimmer eingerichtet. Bislang trat hier noch keine Infektion auf. Das gleiche meldet der Rostocker Verein Obdachlosenhilfe, der mehr als 70 Wohnheimplätze für Menschen ohne Dach über dem Kopf betreibt. Auch das Greifswalder Obdachlosenhaus blieb bisher Corona-frei.

Mit Schufa-Eintrag wird es schwer

Wie schwierig es ist, die Rückkehr von der Straße in ein normales Leben zu schaffen, erlebt Ondre Krebs (53) jeden Tag. „Mit einem negativen Schufa-Eintrag hat man so gut wie keine Chance mehr auf einen Mietvertrag“, sagt der Mitarbeiter des Greifswalder Obdachlosenhauses. Die Wohnungsnot in den Universitätsstädten Greifswald und Rostock verschärft das Problem zusätzlich. Die Wohnung zu verlieren, geht schneller als viele glauben, „Die Vermieter fackeln nicht mehr lange und klagen auf Räumung“, heißt es bei der Rostocker Obdachlosenlosenhilfe.

Eine verständnisvolle Gerichtsvollzieherin gab Christian noch eine Woche Zeit, um seine wichtigsten Sachen aus der Wohnung zu schaffen, bevor er raus musste. Sein Hab und Gut stellte er bei Freunden und seiner Mutter unter. Für ihn selbst war da kein Platz. „Die haben doch alle ihr eigenes Leben“, sagt der 39-Jährige. Mit 18 ging er von zu Hause weg, lebte in verschiedenen Städten in Norddeutschland. „Ich weiß, wie das ist, nur mit einer Tasche in einer neuen Stadt anzukommen.“ Diesmal ist es anders. Sein Lebensmut hat einen tiefen Knacks bekommen.

Traum vom normalen Leben

Als der Greifswalder ins Obdachlosenhaus einzog, hatte er noch einen Job bei einer Zeitarbeitsfirma. Der ist mittlerweile auch weg. Das Arbeitslosengeld läuft demnächst aus, danach will er Hartz IV beantragen. Die Mutter seines verstorbenen Sohnes hat er schon länger nicht mehr gesehen. Sie ging nach der Trennung zurück zu ihrer Familie nach Russland, weil sie ihren Schmerz dort besser verarbeiten könne.

Christians Traum ist es, wieder ein normales Leben zu führen, mit Wohnung und Arbeit. Ilona Martens und Berater von der Diakonie versuchen, ihm dabei zu helfen. Eine dreiviertel Stunde dauert das Gespräch, dann muss Christian los. Er kann sich in Züssow eine Wohnung ansehen. Es ist nicht seine erste Wohnungsbesichtigung. Bisher hatte er kein Glück. Aber vielleicht ist es diesmal ja anders.

Von Gerald Kleine Wördemann