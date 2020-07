Rostock

Zwei Großprojekte für Rostock bestimmen die Debatte unter OZ-Lesern: Es handelt sich um das neue Archäologische Landesmuseum am Rostocker Stadthafen, dem derzeit wohl größten Museumsneubau in ganz Deutschland mit einem finanziellen Volumen von 55 Millionen Euro, sowie das neue Volkstheater, das für 110 Millionen Euro zwischen Innenstadt und Stadthafen entstehen soll.

Zum Theaterneubau schreibt Kai Ohl: „Sieht super aus. Das wäre ein tolles Wahrzeichen für Rostock.“ Zum Vergleich: „Die Elbphilharmonie ist das Beste, was Hamburg passieren konnte. Wäre schön, wenn Rostock etwas Ähnliches passiert.“ Patrizia Tomza, nach eigenen Angaben Architekturhistorikerin, bezeichnet den Neubau als „zeitgemäß“. Und weiter: „Das zugängliche Dach als Option für den öffentlichen Raum mit Gastronomie und als Ausblick auf die Stadt ist eine gute Idee. So öffnet sich das Gebäude auch der Bevölkerung und bleibt nicht allein dem Theaterbesucher vorbehalten. Auch das Museum in Bilbao und die Elbphilharmonie hatten ursprünglich genau mit denselben Vorurteilen in der Bevölkerung zu kämpfen, wie dieser Theaterbau. Es bleibt, das Beste für die Verwirklichung zu hoffen.“

Claudia Dib zeigt sich weniger begeistert: „Warum kann es nicht einfach ein klassischer Theaterbau werden? Dieses moderne Ding passt nicht zu Rostock und wie so etwas dann finanziell aussieht, hat ja beispielsweise Hamburg gezeigt.“ Nico Döring ergänzt: „Wenn das zeitgemäß ist, ist unsere Zeit dann trist und funktional? Ich finde die Architektur eher langweilig. Ich meine, es soll ein Theater werden. Als Laie würde mich die Auswahl der Materialien für den Bau interessieren. Holz, Glas, Stahl? Vielleicht kann man so noch etwas Individuelles einbringen.“ Peter Kahlhorn meint: „Geldverbrennungsanlage. Ich rate mal: Die Kosten werden am Ende dreimal so hoch sein, wie ursprünglich veranschlagt, die Bauzeit fünfmal so lang wie gedacht.“

Es gehe nicht nur um Optik, vor allem auch um Inhalte

Frank Dühnelt betont: „Viel wichtiger ist, was gespielt wird. Nur ein Neubau macht die Inhalte nicht besser.“ Ralf Deinl moniert: „Wir haben ein Volkstheater, aber man muss ja immer mehr Geld zum Fenster rausschmeißen.“ Heiko Herzig wiederum hält dagegen, schreibt: „Es gefällt mir sehr gut. Und wer behauptet, Rostock bräuchte kein neues Theater, der sollte sich das alte mal von innen ansehen.“ Heiko Krabbe findet: „Echt hübsch. Es würde ein Zeichen setzen und zeigen, dass Rostock sich weiterentwickelt und mit der Zeit geht.“

Leser-Umfrage: Wie finden Sie den Gewinner-Entwurf für das neue Volkstheater?

Zum Museumsneubau äußert sich Kira Ludwig, die die Optik „gut“ findet. „Die ebenfalls gezeigte Markthalle rechts im Bild ist wohl noch schwer in der Diskussion und gehört nicht zu den Entscheidungen bisher. Das muss man wohl mal dazu sagen. Auch sehr spannend fände ich zu erfahren, wie der Appetithappen Museum zur Buga wohl aussehen soll. Es wurde bisher breit kolportiert, dass der Museumsbau vor 2025 nicht beginnen wird.“ Kai Morawetz hinterlässt den folgenden Gedanken: „Nicht schon wieder so eine Geldverschwendung. Lasst den Stadthafen zum Treffen für alle. Und Parkplätze braucht die Stadt ja wohl auch.“ Lutz Lendt erinnert der Museumsneubau an den „ Palast der Republik in Berlin“. Das seien keine neuen Ideen, nur abgekupfert, passe nicht zu Rostock. „Macht doch mal was Maritimes.“ Anton García schließlich setzt hinzu: „Sieht mega aus! Der Hafen jetzt ist eine Frechheit.“

Von Juliane Lange