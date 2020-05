So kontrollierte die Stasi den Rostocker Überseehafen

Rostock

Die Inbetriebnahme des Rostocker Überseehafens sollte den Außenhandel der DDR in Schwung bringen, ihn deutlich unabhängiger machen von anderen Häfen, wie Stettin oder Hamburg, wo ein Großteil der Exportgüter über die Kaikante ging – allein zwischen 1950 und 1958 fast zehn Millionen Tonnen.

Doch das neue Tor zur Welt stellte aus Sicht der DDR-Führung zugleich eine politische Bedrohung dar, weshalb ein Hafen dieser Größe für sie nur denkbar war, wenn er von der Staatssicherheit mit großem Aufwand kontrolliert werden würde.

Anzeige

Der Rostocker Siegfried Köhler hat entsprechende Verzweigungen und Aktivitäten verschiedenster Abteilungen der Staatssicherheit in seinem 2012 vorgelegten Buch „Der Überseehafen unter Kontrolle der Staatssicherheit“ recht übersichtlich dargestellt. Sein Resümee: „Die Hafengeschichte ist nur zu verstehen, wenn die Rolle der Stasi betrachtet wird.“

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie hier: Große Themenseite zu 60 Jahre Seehafen Rostock

1989 gab es 842 Stasi-IM im Überseehafen

Zuletzt hat der Leiter der Außenstelle Rostock des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen, Volker Höffer, die Akten erneut gesichtet, um das Spitzelnetz, mit dem auch die 6000 Beschäftigten kontrolliert werden sollten, zu beschreiben. Noch ehe am 30. April 1960 mit der „ Schwerin“ das erste Schiff an einem der neuen Anleger gelöscht und der Überseehafen vor 20 000 Zuschauern feierlich in Betrieb genommen worden war, hatte die Stasi im Hintergrund ihre künftigen Aufgaben dort definiert. Das MfS trieben zunächst zwar Mängel beim Bau der Hafenanlage um, die in der Folge zu weiteren Problemen insbesondere beim Einsatz der Umschlagtechnik führten – das Löschen und Verladen fand deshalb allzu oft von Hand statt, was unter den Arbeitern zu Unmut führte.

Grundsätzlich versuchte die SED aber, über ihren Geheimdienstapparat dort Belegschaften zu überwachen, Fluchtversuche zu unterbinden, Spionageangriffe westlicher Geheimdienste zu vereiteln, den Hafen aber zugleich zu einem Vorposten für eigene Spionagetätigkeiten auszubauen. Um dem Aufgabenspektrum gerecht werden zu können, wurde innerhalb der MfS-Bezirksverwaltung Rostock die Abteilung Hafen etabliert und in bemerkenswerten Dimensionen ausgebaut.

Die Stasi baute ihr Spitzelnetzwerk immer weiter aus

„Ab April 1960 besaß die Abteilung Hafen im Überseehafen lediglich ein Dienstzimmer, bescheiden ausgestattet mit Schreibtisch, Telefon und drei Stühlen. 1978 verfügte sie schon über 51 und 1989 über 70 Planstellen für hauptamtliche Mitarbeiter. Insgesamt neun Referate dieser Abteilung kontrollierten am Ende alle Bereiche des Hafen- und Seeverkehrs“, fasst Köhler die dynamische Entwicklung der Stasistrukturen im Überseehafen zusammen. Und weiter: „Die MfS-Mitarbeiter griffen in die Personalpolitik der Betriebe ein und waren bei Unfällen und Havarien zur Stelle. Ein umfangreiches Spitzelnetzwerk unterstützte ihre Arbeit. Innerhalb der MfS-Bezirksverwaltung Rostock verfügte die Abteilung Hafen über die größte Anzahl an inoffiziellen Mitarbeitern.“ 1989 arbeiteten dort 842 IM dem Geheimdienst zu. Laut Köhler sei es Anspruch der Stasi gewesen, in jeder Belegschaft und auf jedem Handelsschiff der Deutschen Seereederei (DSR) mindestens einen IM zu platzieren.

Historiker Höffer nennt sechs Ziele, welche die DDR-Führung mit dem Bau des Rostocker Überseehafens erreichen wollte. Er sollte zunächst ein Beleg sein für die wachsende Stärke des Arbeiter- und Bauernstaates und die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Land steigern. Zudem sollte ein Hafen dieser Größe die DDR unabhängiger vom Westen machen. Die so deutlich geringere Inanspruchnahme westlicher Häfen für den eigenen Export half der Führung, künftig Devisen einzusparen beziehungsweise mit einem eigenen Port in angemessener Größe zusätzliche Einnahmen in harten Fremdwährungen erwirtschaften zu können. Letztlich habe sich die SED-Führung Höffer zufolge über den Rostocker Hafen auch mehr Beinfreiheit bei heiklen Ex- und Importen und zugleich gut bezahlte Arbeitsplätze verschaffen wollen.

Erster Hafenmeister nicht linientreu genug

Im täglichen Hafenbetrieb lediglich als fachlich kompetent angesehen zu werden, sich aber nicht zweifelsfrei linien- und parteitreu zu verhalten, konnte am Ende auch für hochrangige Kader das berufliche Aus bedeuten. Ein früher Fall in dieser Hinsicht im Rostocker Seehafen lässt sich an Wolfgang Benedikt aufzeigen, der im Dezember 1959, also noch bevor der Betrieb startete, zum Hafenmeister ernannt wurde, nachdem er als geheimer Hauptinformator von der Stasi angeworben worden war.

„Das Beispiel Benedikt ist ein tragischer, aber auch symptomatischer Fall“, sagt Höffer. „Auf der einen Seite glaubte er an die neue Sache, war Parteisoldat und arbeitete aus Überzeugung bereits seit 1956 inoffiziell für das MfS. Auf der anderen Seite zerrieb er sich an der Unfähigkeit, dogmatischen Engstirnigkeit und Doppelmoral hochrangiger SED- und Wirtschaftsfunktionäre.“ Seine Beharrlichkeit, stets auf organisatorische oder technische Missstände aufmerksam zu machen, wurde ihm am Ende als „Gefährdung der Einheit und Geschlossenheit der Partei“ ausgelegt, worauf ein Ausschluss aus der SED folgte, der zugleich sein berufliches Aus besiegelte.

Benedikt hatte zuvor den Fehler begangen, seine Kritik an den Schwachstellen im täglichen Betriebsablauf des Überseehafens, aber auch entsprechende Lösungsvorschläge in Form einer Denkschrift zu verfassen, für die er bei der SED-Bezirksleitung zuvor nicht um Erlaubnis gebeten und somit den Führungsanspruch der Partei verletzt hatte.

Mehr zum Thema:

Säcke schleppen im Akkord: So verdienten Arbeiter im Überseehafen Rostock viel Geld

Rostocks Hafen wird 60: Darum könnte der größte Hafen des Landes von der Corona-Krise profitieren

DDR-Fluchtgeschichten: Warum der Neffe von „Sudel-Ede“ 1986 über die Ostsee schwamm

Von Benjamin Fischer