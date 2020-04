Rostock

Er gilt als einer der erfahrensten und profiliertesten Politiker der Bundesrepublik – und als einer der streitbarsten: Mit seiner Forderung, dass die Politik in der Coronakrise „nicht alles dem Schutz des Lebens unterordnen“ dürfe, hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) auch in MV für Aufsehen gesorgt.

Hat der Präsident Recht mit seinen Ausführungen? Erfahrene Politikern und Entscheider im Land sind da unterschiedlicher Meinung.

Ex-Wirtschaftsminister: Zurück auf das Niveau von 1990

Jürgen Seidel, Präsident des Landes-Tourismusverbandes Quelle: Bernd Wüstneck / dpa

Einer, der die klaren Worte des Bundestagspräsidenten für absolut treffend und angebracht in der aktuellen Lage hält, ist Jürgen Seidel. Der ehemalige CDU-Wirtschaftsminister und Tourismusverbandschef in MV teilt nämlich Schäubles große Sorge: dass die Wirtschaft und vor allem der Tourismus durch die Einschränkung in der Krise um Jahrzehnte zurückgeworfen werden.

„Viele Existenzen, die in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut worden sind, werden diese Krise nicht überstehen. Schlimmstenfalls landen wir in MV wieder auf dem wirtschaftlichen Niveau von 1990“, sagte Seidel der OZ. „Wir schütteln das nicht in einem halben Jahr ab.“

„ Schäuble ist ein sehr bedachter Mensch. Ich sehe es wie er: Politik muss ständig abwägen in dieser Krise.“ Viele Entscheidungen empfindet Seidel als überzogen: „Ich verstehe da manches nicht mehr – vor allem angesichts der erfreulichen Entwicklung der Zahlen.“

Ein Beispiel sei das Verbot, sich derzeit ein Boot leihen zu dürfen. „Wen soll ich auf See anstecken?“, fragt Seidel. Auch die Campingplätze würde er sofort wieder öffnen – mit den gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln. Die Maskenpflicht hält er hingegen für gerechtfertigt: „Das ist eine kleine Maßnahme, die uns über längere Zeiten begleiten wird – aber viele Lockerungen möglich machen könnte.“

Ex-Ministerpräsident: Schutz des Lebens ist das Wichtigste

Berndt Seite (CDU), von 1992-98 Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern Quelle: Bernd Wüstneck / dpa

Ganz und gar nicht einverstanden mit Schäuble ist hingegen Berndt Seite ( CDU). Er war von 1992 bis 1998 Ministerpräsident in MV. „Drei Aufgaben hat ein Staat – und dafür bekommt er von seinen Bürgern auch die Hälfte des Einkommens ab: Er muss die Außengrenzen schützen, das Leben und das Eigentum“, so Seite. Zur Debatte um mehr Freiheiten in der Krise sagt er: „Was nützt mir die Freiheit, wenn Hunderttausende dafür sterben müssen?“ Leben, wie wir es vor der Krise kannten, wird es sehr lang nicht geben, so Seite.

Seite hat sich einst – als Tierarzt – selbst viele Jahre mit Seuchen befasst. Er sagt zur Corona-Pandemie: „Wir stehen erst am Anfang.“ Der Staat sei auf dieses Virus nicht richtig vorbereitet gewesen, ist sein Eindruck: „Beim Thema Klimawandel, bei der Bewältigung der Pandemie: Die Politik fährt allzu oft auf Sicht.“ Die Regierungen würden wenig langfristig denken und handeln. „Und Corona ist nur der Trainingslauf für Schlimmeres, was auf uns zukommen wird.“

Ex-Intendant der Festspiele: Schutz des Lebens vorrangig

„Matthias von Hülsen, ehemaliger Intendant der Festspiele MV Quelle: Christian Roedel

Der ehemalige Intendant und Gründer der Festspiele MV, Matthias von Hülsen, war in Hamburg Kinderarzt. Er sagt, dass die Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 verhindert hätten, dass die Gesellschaft vollkommenen hilflos von der ersten Welle der Pandemie überrollt worden sei.

Ihm gingen die Restriktionen indes nicht weit genug. Von Hülsen ist anderer Ansicht als Schäuble: „Die Würde des Menschen ist im Sterben ebenso zu achten wie im Leben. Ich bin kein Jurist, aber in einem Staat, der mein Leben nicht schützt und anerkennt, möchte ich nicht gerne Leben. Ein solcher Staat wäre ein totalitärer. Ich beneide niemanden, der jetzt Prioritäten setzen muss. Es gibt schicksalhafte Situationen und Erkrankungen, die wir hinnehmen müssen.

Wir sind aber auch uns und der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, Vorsorge zu treffen, z. B. im Rahmen der Krebsvorsorge. Genauso selbstverständlich gilt das für die Vorbeugung von Epidemien. Hier gibt es spürbare Versäumnisse, denn an Warnungen hat es ja nicht gefehlt (z.B. Bill Gates). Die Vorbeugemaßnahmen im Zusammenhang mit dem Covid-19-Ausbruch waren deshalb unzureichend, weil das neue Virus infektiöser und tückischer war, als es sich die Politik und auch Teile der Wissenschaft vorstellen konnten.

Augenblicklich gelten meiner Ansicht nach folgende Prioritäten: Der Schutz des Lebens muss vorrangig gewährleistet werden und mit der notwendigen Daseinsvorsorge abgestimmt werden. Das ist geschehen. Das bisher geschnürte Maßnahmenpaket war aber nicht ausreichend genug, um die Ausbreitung unter Kontrolle zu bekommen, wie es z.B. in einigen asiatischen Ländern ( Südkorea oder Taiwan) gelungen ist – und das sind keine Diktaturen. Das Maßnahmenpaket hätte also deutlich restriktiver ausfallen können. Es war ein Kompromiss, aber ein vertretbarer.“

Ex-Umweltminister: Die richtigen Schlüsse aus der Krise ziehen

Wolfgang Methling, früherer Umweltminister in MV Quelle: Cornelius Kettler

Wolfgang Methling ( Die Linke), ist gelernter Tierarzt und war in der Landesregierung von 1998 bis 2006 unter anderem stellvertretender Regierungschef und Umweltminister. Methling sagt zu den Corona-Maßnahmen: „Aus meiner Sicht sind die richtigen Entscheidungen zur Unterbrechung von Infektketten getroffen worden. Das hat sich letztlich bewährt, sieht man sich die Infektionszahlen für ganz Deutschland und besonders für MV an.“ Im Vergleich zu Spanien, Italien der anderen Ländern habe sich unser Krisenmanagement also bewährt.

Was er sich wünschen würde, wäre „eine realistischere Einschätzung der Krankheit, wenn wir berücksichtigen, dass vor zwei Jahren trotz einer Schutzimpfungs-Möglichkeit 25 000 Menschen an Grippe gestorben sind“. Außerdem solle man deutlich unterscheiden, ob die Menschen an Corona oder mit Corona gestorben sind. Die Arbeit der Pathologen mehr einzubeziehen, wie es für MV entschieden wurde, findet Methling sehr gut.

Aus seiner Sicht ist die Unterbrechung der Infektketten, um Todesfälle zu vermeiden, aber mit der Durchseuchung und der Immunitätsausbildung zu koppeln. „Ich bin von Haus aus Tierarzt und die natürlichen Prozesse sind die gleichen. Wir werden uns durch diese Verzögerung länger mit dieser Epidemie zu beschäftigen haben.“ Methling verweist auf die zahlreichen Nebenwirkungen durch die Corona-Maßnahmen: „psychologische und ökonomische wie auch soziale bis hin zu Suiziden, die in solchen Situationen nicht auszuschließen sind“.

Zahlreiche Kreisläufe seien unterbrochen worden. „Die Steuerausfälle werden langfristige Auswirkungen haben auf die Haushalte der Kommunen und damit auf die Gesellschaft, Kultur und Wirtschaftsförderung. Deshalb sollte man genau überlegen, wie lange man diese Prozesse unterbrechen kann.“

Der frühere Politiker ist der Meinung, dass darüber nachgedacht werden müsse, ob man die Kinder nicht bald wieder zusammenlasse. Sie seien schließlich am besten geschützt. Er denkt aber auch an die Älteren: „Wir sollten sehr bald darüber nachdenken, ob es richtig ist, dass die Leute ihre Angehörigen in Senioren- und Pflegeheimen nicht besuchen dürfen. Da müssen wir Wege finden.“

Als Kulturmensch würde ich mir wünschen, dass wir möglichst bald Lösungen finden, um Kultureinrichtungen öffnen zu können. Und ich hoffe, dass im Zuge dieser Krise, einige Schlüsse gezogen werden in Bezug auf die Globalisierung im Verhältnis Regionalisierung.“

