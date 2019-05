Rostock

Volle Wahlurnen in MV: In Wolgast mussten kurz vor 14 Uhr die ersten faltbaren Urnen aus Pappe aufgestellt werden. Laut Olaf Hennings von der Wolgaster Stadtverwaltung liege das an den langen Wahlzetteln. Für die Europawahl misst das Blatt immerhin 86,5 Zentimeter.

In Rostock Lichtenhagen mussten je nach Andrang die Wahlkabinen zwischen den Wahllokalen 2003 und 2004 hin und her getragen werden, um eine geheime Wahl und schnelles Wählen zu gewährleisten. Vielerorts wird von langen Schlangen vor den Wahllokalen berichtet.

Zur Galerie Ob Philipp Amthor (CDU), Greifswalds OB Stefan Fassbinder (Grünen) oder Noch-OB von Rostock Rohland Methling (UFR): Sie alle haben bereits ihre Stimme am Wahlsonntag in MV 2019 gesetzt.

Die Europawahl scheint von den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen zu profitieren, schätz Margret Rudolph, Wahlvorständin in Boltenhagen. Auch hier mussten Wähler oft warten „Das ist ein gutes Zeichen für die Demokratie“, sagt Rudolph. „Außerdem ist es toll, dass es hier so viele junge Wahlhelfer gibt“

Rügen vermeldet gegen 15 Uhr eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent. Im Wahllokal in Warnkenhagen, Gemeinde Kalkhorst, waren am Nachmittag erst 27 Prozent der Wähler an der Urne. In der Hansestadt Stralsund hatten bis 14 Uhr mit 24,8 Prozent knapp ein Viertel der Wähler ihre Stimmen zur Wahl des Europaparlaments abgegeben.

In Rostock kam es zu einem Zwischenfall: Ein Anhänger des Bürgermeisterkandidaten Claus Ruhe Madsen trug zur Stimmabgabe einen Pullover mit einem Werbeaufdruck des Kandidaten. Er wurde aufgefordert den Pullover auszuziehen – Wahlwerbung im Lokal ist nicht gestattet. Madsen postete den Vorfall selbst auf dem sozialen Netzwerk Instagram.

