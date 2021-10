Los Llanos/Wismar

Erdbeben hatten den Vulkanausbruch auf La Palma angekündigt. Dann wurden die Erdstöße immer gewaltiger, die Abstände immer kürzer: Erst eine Stunde, später alle 30, 20, drei, zwei Minuten. Am 19. September um 15.11 Uhr erlebte die Wismaranerin Dörthe Onigkeit die Hölle auf Erden. Die 42-Jährige, die seit 2013 auf der Kanaren-Insel lebt, hatte gerade ihr Motorrad und erste Habseligkeiten in Sicherheit gebracht, als der Vulkan am Cumbre Vieja losbrach. „Ein lautes Zischen hallte über die Insel, eine riesige Rauchwolke stieg nach oben“, erzählt sie am Telefon. Noch einmal fuhren ihr Mann und sie zum Haus, um Gas und Strom abzustellen. „Es war ein ohrenbetäubender Lärm, die Erde hörte nicht mehr auf zu wackeln. Der Ausbruch war so laut wie ein Düsenjet beim Start.“ Nur 800 Meter neben ihrem Haus, in dem sie seit 2016 zur Miete wohnten, hatte sich die Erde geöffnet wie ein Ventil auf einem Kessel mit zu viel Druck. „An einem Punkt, den keiner vermutet hat“, berichtet sie noch immer fassungslos.

Das Haus wird auf viele Jahre unbewohnbar sein

Auch drei Wochen nach dem ersten Ausbruch hört die Katastrophe nicht auf. In der Nacht zu Sonntag bildete sich nach dem Einsturz des Vulkankegels an der Nordflanke ein weiterer Lavastrom. Noch stehe das Haus, sagt die Norddeutsche müde. „Aber ich habe das Haus aufgeben.“ Zuletzt habe die Asche dort 1,80 Meter hoch gelegen. Scharfkantige Stücke seien das. Wie Glas. Das Haus liegt in der Sperrzone. Betreten verboten. Das Haus werde auf viele Jahre unbewohnbar sein. „Wir sind unverletzt und in Sicherheit. Das ist entscheidend“, so Onigkeit. Ihre Eltern, die noch immer in Wismar leben, hätten sich anfangs große Sorgen gemacht. „Aber das müssen sie jetzt nicht mehr.“

Zur Galerie Vor drei Wochen begann ein Vulkanausbruch auf der beliebten Kanaren-Insel. Die Wismeranerin Dörthe Onigkeit hat ihr Zuhause verloren und bangt jetzt um die Zukunft der Insel. Nach den zwei Jahren Pandemie hatte die Insel auf einen Neustart im Tourismus gehofft.

„Die Schulden sind geblieben, aber die Häuser sind weg“

Stärker als um ihr verlorenes Zuhause sorgt sich Onigkeit darum, wie es auf der Insel weitergeht. „Ich will mich nicht beklagen“, gibt sie sich kämpferisch. „Ich mache mir vor allem Sorgen um die Palmeros und die Residenten.“ Die Insel mit ihren 85 000 Einwohnern lebt vor allem vom Bananenanbau, dem Immobiliensektor und vom Tourismus, der nach dem Vulkanausbruch eingebrochen sei. Etwa 6000 Menschen mussten – wie Dörthe Onigkeit – ihr Zuhause verlassen. Auf vielen Häusern lagen Hypotheken. „Die Schulden sind geblieben, aber die Häuser sind weg.“ Der Staat habe Hilfen angekündigt, doch bis diese flössen, werde es dauern. Die Schäden an Gebäuden, Infrastruktur und in der Landwirtschaft werden von den örtlichen Behörden bislang auf etwa 400 Millionen Euro geschätzt. Der Flugverkehr zur Insel ist wegen der Vulkanasche immer mal wieder unterbrochen. Vulkanologen rechnen damit, dass der Ausbruch noch Monate dauern könnte.

Arbeitsplatz vom Lavastrom überrollt

Die vor allem bei Wanderern beliebte Kanaren-Insel hat schwierige Zeiten hinter sich. „Nach den zwei Jahren Pandemie hatten alle gehofft, dass wir im Tourismus wieder loslegen können“, sagt Onigkeit, die in der Ferien- und Autovermietung „La Palma 24“ arbeitet. Nach einigen Nächten in einer Notunterkunft hat das Paar eine kleine Wohnung in Los Llanos etwa fünf Kilometer vom Ausbruchsort entfernt gefunden. „Die Wohnung ist mittlerweile auch mein Arbeitsplatz geworden.“ Das Büro von „La Palma 24“ in Todoque wurde in der Nacht zu Sonntag vom Lavastrom überrollt. Eigentümer Michael Nguyen, der seit 1992 auf der Insel lebt, hofft, dass die Versicherung den Totalverlust übernimmt. „Uns hat es richtig doll erwischt“, sagt er. Nach dem Büro könnte es auch noch sein Haus treffen. Der Lavastrom rückt von Tag zu Tag näher heran.

„Viele Gäste buchen um“

Statt Unterkünfte und Fahrzeuge zu vermieten, nimmt die Crew von „La Palma 24“ derzeit Stornierungen entgegen. „Zum Glück buchen sehr viele Gäste um“, sagt Dörthe Onigkeit. Viele Vermieter stünden aber vor den Trümmern ihrer Existenz, seien verzweifelt. „Es ist schlimm.“ Sie appelliert an die Deutschen, La Palma nicht abzuschreiben. Inselpräsident Mariano Hernandez Zapata betonte am Sonntag, dass La Palma auch weiterhin eine sichere Insel sei. Nur zehn Prozent der Insel seien vom Ausbruch betroffen. In den nicht betroffenen Regionen könne man Urlaub machen, sagt auch Onigkeit. Über die Internetseite La-palma-we-can-do-it.com hat Nguyen zusammen mit jungen Softwareentwicklern einen Spendenaufruf gestartet. Die Seite werde aktuell programmiert, soll in den kommenden Tagen online gehen. Das Ziel: eine Million Euro, die zu hundert Prozent an Betroffene gehen sollen, die ihre Existenz verloren.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wollen hier alt werden“

Dörthe Onigkeit, die 1979 in Wismar geboren wurde und später dort an der Hochschule auch Betriebswirtschaft studierte, hat Deutschland im Jahr 2011 den Rücken zugekehrt. Nach mehreren Stationen in Ägypten, den Malediven und Indonesien wurde die Kanaren-Insel ihre Heimat. „Wir haben immer gesagt, dass wir hier alt werden wollen.“ Von einem Vulkan will sich die Wismaranerin ihren Lebenstraum nicht zerstören lassen. „Der Zusammenhalt auf der Insel ist enorm“, sagt sie. Die Regierung habe begonnen, Wohnungen zu kaufen. Wichtig wäre, dass Baugrundstücke auf der zu großen Teilen unter Naturschutz stehenden Insel freigegeben werden. Damit das Leben und die Zukunft an anderen Orten auf La Palma wieder beginnen könnten, so Onigkeit.

Von Martina Rathke