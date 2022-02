So lief die Bundespräsidentenwahl 2022: Wählen unter Corona-Bedingungen

Rostock

Am Sonntag, 13. Februar, fand in Berlin im Paul-Löbe-Haus des Bundestages die Wahl des Bundespräsidenten statt. Auch aus Mecklenburg-Vorpommern haben Personen des öffentlichen Lebens, Politikerinnen und Politiker daran teilgenommen.

Das Amt des Bundespräsidenten ist das höchste in Deutschland. Daher liegt in der Wahl eine große Verantwortung, erklärt René Domke (FDP), einer der 32 MV-Vertreter. Er habe mit Demut und Stolz gewählt. Auch für Werner Molik (AfD) war es eine große Ehre an der an der Wahl teilnehmen zu dürfen. Er empfand es als besonders, so viele verschiedene Menschen zu treffen und „parlamentarischen Atem“ zu schnuppern. Andere prominenter Wähler aus MV waren beispielsweise Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Schlager-Star Roland Kaiser, die Medizinerin und Long-Covid-Expertin Jördis Frommhold und der CDU-Fraktionsvorsitzende Franz-Robert Liskow.

Zur Wahl standen in diesem Jahr der Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier, der Mediziner Dr. Gerhard Trabert (Die Linke), die Astrophysikerin Dr. Stefanie Gebauer (Freie Wähler) und der Ökonom und Publizist Prof. Dr. Max Otte (AfD).

Wie läuft die Wahl des Bundespräsidenten ab? Alle fünf Jahre wird in Deutschland der Bundespräsident durch die Bundesversammlung gewählt. Diese setzt sich zusammen aus allen Mitgliedern des Bundestages und genauso vielen Menschen, die von den Volksvertretungen der Bundesländer gewählt wurden. Diese können Landtagsabgeordnete, Kommunalpolitiker oder andere Personen des öffentlichen Lebens sein. Insgesamt nehmen in diesem Jahr 1472 Menschen an der Wahl teil. Da die Sitze proportional zur Einwohnerzahl der Länder verteilt werden, durfte Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr 32 Personen zur Wahl schicken. Aus Nordrheinwestfalen sind es hingegen 312.

Corona-Schutzmaßnahmen bei der Wahl des Bundespräsidenten

Um die Gesundheit aller Teilnehmenden zu gewährleisten, musste vom Plenarsaal in das Paul-Löbe-Haus ausgewichen werden. Von jedem Besucher musste außerdem ein negativer PCR-Test vorgelegt werden und es herrschte FFP2-Maskenpflicht.

René Domke findet, man habe die Herausforderung einer Wahl in der Corona-Pandemie gut gelöst. Alles sei gut vorbereitet gewesen und die Wählerinnen und Wähler hätten sich durchweg an die Schutzmaßnahmen gehalten. Die Wahl fand über mehrere Etagen mit mehreren Wahlurnen statt. Das ermöglichte kurze Laufwege um Abstand halten zu können und den Aufenthalt im Gebäude so kurz wie möglich zu halten, erzählte er.

Werner Molik (AfD) empfand die Masken zwar als störend, dennoch hielten sich alle Teilnehmenden an die Pflicht.

Nach einer Rede der Bundestagspräsidentin startete gegen 12.30 Uhr der erste und einzige Wahlgang mit dem Aufruf der Namen der Wählerinnen und Wähler. Nach der Auszählung stand gegen 14.30 Uhr fest: Frank-Walter Steinmeier bleibt Bundespräsident.

Von sala