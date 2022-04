So liefen die Ostermärsche in Schwerin und Rostock

Rostock/Schwerin

Die Ostermärsche in Mecklenburg-Vorpommerns größten Städten Rostock und Schwerin haben am Samstag nur relativ wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefunden. Nach Polizeiangaben versammelten sich in der größten Stadt Rostock 80 Demonstranten und in der Landeshauptstadt Schwerin rund 200. Beide Veranstaltungen seien ohne Zwischenfälle abgelaufen. Thema war vor allem Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine.

Vizekanzler Robert Habeck hatte zuvor vor einem Missbrauch der Demonstrationen gewarnt. „Frieden kann und wird es nur geben, wenn (Russlands Präsident Wladimir) Putin seinen Angriffskrieg stoppt“, sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Es sollte also bei den Ostermärschen deutlich werden, dass sie sich gegen Putins Krieg richten.“

Habeck betonte: „Es ist eindeutig, wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen - auch mit Waffen.“



Von RND/dpa