Rostock

Samstagvormittag um 10 Uhr am Turm 3 am Strand von Warnemünde: 20 Grad Wassertemperatur, 22 Grad in der Luft, Windstärke 3, stark bewölkt. Noch ist der breite Sandstrand relativ leer, nur wenige Leute baden in der Ostsee. „Nachher soll es aufklaren“, sagt Lukas Knaup (28). „Ab dann wird es voll am Strand.“

Knaup ist hauptamtlicher Mitarbeiter der Wasserwacht, in diesem Fall der Chef der Rettungsschwimmer an den Strandabschnitten von der Warnemünder Mole bis westlich in Richtung Stolteraa.

Rettungsschwimmer kommen aus allen Teilen Deutschlands her

Von 9 bis 18 Uhr sind die sieben Rettungstürme im Sommer besetzt. „An heißen Tagen bleiben wir auch bis 19 Uhr“, erklärt Lukas Knaup. Die Rettungsschwimmer arbeiten ehrenamtlich und erhalten eine Aufwandsentschädigung für ihren Einsatz. Das Durchschnittsalter der Retter ist relativ jung, „18 bis 19 Jahre“, sagt Knaup. Und sie kommen aus allen Teilen Deutschlands im Sommer an die Ostsee, zum Beispiel aus Bayern, Sachsen-Anhalt oder Baden-Württemberg. „Wir sind wie eine große Familie“, sagt Lukas Knaup über die Gemeinschaft der Rettungsschwimmer. Er selbst ist 2017 aus Nordrhein-Westfalen nach Rostock gekommen. „Ich wollte mein Hobby zum Beruf machen“, sagt Knaup, der aus einer Familie kommt, die bereits in mehreren Generationen Rettungsschwimmer hervorgebracht hat. Der 28-Jährige ist sich nicht nur der großen Verantwortung für die Badenden bewusst, er ist auch für seine Rettungsschwimmer jederzeit ansprechbereit.

Jeder Strandabschnitt wird aufmerksam beobachtet

Auch wenn es aussieht, als wäre alles ruhig, beobachten die Rettungsschwimmer ständig ihren Strandabschnitt mit dem Fernglas. „Das ist sehr anstrengend“, sagt Lukas Knaup über die notwendige Konzentration, „das kann man nur eine Stunde lang machen, dann wird abgelöst“. Wenn es an einem heißen Tag an der Ostsee richtig voll ist, sind pro Strandabschnitt rund 1000 Menschen im Wasser. Die Rettungsschwimmer haben Erfahrung, sie schauen mit geübten Blick, ob sich vielleicht ein Badeunfall anbahnt. „Der Rückenschwimmer da hinten schwimmt etwas eigenartig“, sagt Knaup und zeigt hinaus auf die Ostsee. „Doch er ist noch im flachen Wasser, da wird nichts passieren“, erläutert er. Und so ist es dann auch. Es gibt auch andere Vorwarnzeichen am Strand, wenn sich irgendwo eine Menschenansammlung bildet, dann stimmt meist etwas nicht. „Man muss nicht nur genau hinsehen, sondern auch gut hören“, sagt Lukas Knaup, um dann aufmerksam etwaige Hilferufe zu registrieren.

Wasserwacht arbeitet unter dem Dach des DRK

Die Wasserwacht Rostock ist unter dem Dach des DRK Kreisverbandes Rostock angesiedelt. Doch es geht nicht immer um Einsätze im Wasser, auch an Land. Denn es sind nicht nur Badeunfälle, für die Rettungsschwimmer da sind, sie betreuen auch andere medizinische Notfälle. „Das sind Herzinfarkte, Sonnenstiche, Kreislaufprobleme oder Krampfanfälle“, sagt Lukas Knaup. Auch dann können die Rettungsschwimmer Erste Hilfe leisten. Um schnell an den Ort des Notfalls zu gelangen, steht ein Quad bereit. Das vierrädrige schnelle und geländegängige Gefährt ist ausgerüstet wie ein herkömmlicher Rettungstransportwagen und hat zum Beispiel Sauerstoff und wichtige Medikamente an Bord. Zu zweit fahren die Retter mit dem Quad los, um Erste Hilfe leisten zu können. Manchmal ist vor Ort auch eine psychologische Betreuung wichtig, um den Patienten am Strand die Angst zu nehmen, bis der Notarzt eintrifft.

Im Einsatz auch mit Rettungskopter, Quad und Jetski

Eine andere technische Neuerung für die Menschenrettung ist der Rettungskopter. „Den haben wir seit 2018“, erklärt Lukas Knaup. Mit dieser Drohne können zum Beispiel Wasserabschnitte abgeflogen werden, um nach Verunglückten zu suchen, sie kann auch Rettungsmaterial abwerfen. „Aber der Rettungsschwimmer ist meist eher beim Verunglückten“, sagt Lukas Knaup. Das spricht auch für die hohe Kondition der Rettungsschwimmer, für die gute Ausbildung, die dazu nötig ist. Gefragt in diesem Berufsbild ist nicht nur die Rettungsschwimmerausbildung, die eine gute körperliche Kondition voraussetzt, sondern auch die medizinischen Fachkenntnisse, die über einen Erste-Hilfe-Kurs hinausgehen. Als schnelles Wasserfahrzeug steht übrigens auch ein Jetski für Einsätze der Rettungsschwimmer bereit, dafür ist ein Bootsführerschein nötig.

Manchmal werden größere Suchaktionen eingeleitet

Manchmal werden am Strand auch größere Suchaktionen nötig, so wie am vergangenen Freitagabend, 16. Juli, als am Strand von Warnemünde nach einem vermissten Schwimmer gesucht wurde. In solchen Fällen wird über Lautsprecher ein Badeverbot ausgesprochen, dann arbeiten die Rettungsschwimmer eng mit Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Polizei zusammen. Im vorliegenden Fall wurde die Suche ergebnislos eingestellt, denn es handelte sich um einen falschen Alarm.

Auch verloren gegangene Kinder müssen gesucht werden

Eine stets wiederkehrende Aufgabe für die Rettungsschwimmer ist auch, am Strand verloren gegangene Kinder wiederzufinden. „Wir beruhigen dann erst mal die Eltern und machen uns auf die Suche“, sagt Lukas Knaup. „Wenn die Kinder nicht im Wasser zum letzten Mal gesehen wurden, dann sind wir erst mal beruhigt.“ Die Rettungsschwimmer suchen den Strand nach einem bestimmten System ab. „Wenn sich Kinder hier verlaufen, dann gehen sie meistens in Richtung Sonne“, so ist die Erfahrung von Lukas Knaup. „Also finden wir sie dort hinten wieder“, sagt er und zeigt in die westliche Richtung.

Beim Baden vorsichtig bleiben

Auch auf schlimmere Einsätze müssen Rettungsschwimmer mental vorbereitet sein. Zehn Badetote gab es in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern bereits, „das ist mehr als sonst“, sagt Lukas Knaup. „Das hat auch mit Corona zu tun“, meint er und verweist auf ausgefallenen Schwimmunterricht und allgemein mangelnde Kondition unter den Badenden. Seine Tipps für sicheres Baden sind unter anderem: „Langsam ins Wasser gehen und sich mit Wasser bespritzen, damit sich der Körper langsam an die niedrige Temperatur gewöhnt.“ Ein weiterer Rat: „Wenn man erhitzt mit dem Fahrrad am Strand ankommt, mindestens eine Viertelstunde mit dem Baden warten.“ Und auch: „Nicht alleine ins Wasser gehen.“

Von Thorsten Czarkowski