So reagieren die Media-Märkte in MV auf die Corona-Regeln zur Wiedereröffnung

Nachdem kleine Geschäfte bereits seit Montag wieder öffnen dürfen, erwacht auch in den größeren Textil- und Elektromärkten langsam wieder das Leben. Problem in vielen Fällen: Sie müssen umbauen, um die Größe ihrer Fläche auf 800 Quadratmeter zu begrenzen. Das kostet Zeit.

Was dann zu bewerkstelligen ist, gleicht der Quadratur des Kreises: Die Kunden sollen mindestens anderthalb Meter Abstand zueinander halten können, aber zugleich soll auf der verringerten Fläche möglichst viel des ursprünglichen Sortimentes zum Verkauf angeboten werden.

Media-Markt-Mitarbeiter tragen Toaster zum Kunden

Torsten Grundke, Geschäftsführender Gesellschafter des Stralsunder Media-Marktes, öffnet am Mittwoch seinen Markt. Der Umbau hielt sich bei ihm noch in Grenzen, weil dieser Media-Markt sich über zwei Etagen erstreckt. „Wir öffnen nur das Erdgeschoss und erfüllen damit die Vorgabe“, sagt er.

Aber was anbieten, wenn plötzlich nur noch die Hälfte des Platzes zur Verfügung steht? „Bei uns stehen die serviceorientierten Bereiche im Vordergrund“, antwortet Grundke und meint die Anlaufstellen, an denen die Kunden ihre online bestellten Produkte abholen, umtauschen oder Handyverträge ändern lassen können. Fernseher und eine Reihe kleinere Dinge gebe es ebenfalls zu besichtigen und zu kaufen.

Wer einen Kühlschrank anschaffen will, müsse aber den Ansichten am Monitor und den Erklärungen der Mitarbeiter vertrauen. Einen Toaster würden die Kollegen aber aus der oberen Etage nach unten bringen. In anderen Media-Märkten im Land läuft es ähnlich. „Wir müssen es in dieser Zeit lernen, im Verkauf kreativ zu sein. Das wird funktionieren“, hofft Grundke.

Es wäre kein Nachteil, wenn der klassische stationäre Einzelhandel – der bereits vor Corona des Öfteren in der Kritik stand, sich zu wenig in Richtung Internet zu entwickeln und zu zaghaft sei, neue Verkaufsmodelle auszuprobieren – nun Dinge aufnimmt, die auch nach der Pandemie bleiben.

Handel startet insgesamt verhalten

Unterdessen startete der Handel in MV nach der Corona-Zwangspause eher verhalten. Die Rostocker Innenstadt war rege frequentiert, in den Geschäften selbst waren an den ersten Tagen aber eher weniger Kunden zu sehen.

Einige Geschäfte hätten die gebotenen Schutzmaßnahmen, wie etwa Desinfektionsmittel, nicht sofort umsetzen können, berichtete der Landesgeschäftsführer des Handelsverbands Nord, Kay-Uwe Teetz. Bei Media-Markt und Saturn werde das Personal einen Mundschutz tragen, außerdem würden „Spuckschutzvorrichtungen im Kassen-, Info- und Servicebereich sowie an den Smartbars und der Warenausgabe aufgestellt“, teilte das Unternehmen mit.

Die Umsatzausfälle während der mehrwöchigen Schließung sind enorm. Der Handelsverband Nord schätzt für den Einzelhandel einen Umsatzausfall von rund 21 Millionen in Mecklenburg-Vorpommern pro geschlossenem Tag. Inzwischen sind rund 20 000 der 35 000 eingegangenen Anträge auf die Corona-Soforthilfe ausgezahlt. Dies entspricht rund 200 Millionen Euro.

Öffnung des Sonntagsschutzes gefordert

Die von der Landesregierung in der Vorwoche beschlossenen Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen erlauben im Nordosten nahezu allen Geschäften, Kunden einzulassen, auch den Ladenstraßen der Einkaufscenter. Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte waren von den Schließungen zuvor ausgenommen.

Die nutzbare Verkaufsfläche je Geschäft wurde auf maximal 800 Quadratmeter beschränkt. An vielen Eingangstüren wachten Mitarbeiter darüber, dass nur eine begrenzte Anzahl von Kunden Zutritt bekam, um die Abstandsregeln einzuhalten.

Bundesweit hat der Handel als Maßnahme zum wirtschaftlichen Ausgleich unterdessen eine Lockerung des Sonntagsschutzes gefordert – zuletzt geäußert vom Chef der Buchhandelskette Thalia Bücher, Michael Busch. „Um die Kundenströme zu entzerren, wünsche ich mir eine Flexibilisierung an Sonntagen, befristet bis Ende Januar des nächsten Jahres“, sagte er. „Der Einzelhandel könnte auf diese Weise den verlorenen Umsatz ein Stück weit zurückholen.“

Von Benjamin Fischer und Marc Niedzolka