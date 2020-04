So reagiert MV auf das erweiterte Corona-Paket: Zeichen der Hoffnung trifft Enttäuschung

Rostock

Die Einigung auf eine schrittweise Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen ist in MV auf ein geteiltes Echo gestoßen. Vor allem die Tourismusbranche hatte sich mehr erhofft. Auch dem Handel wurden nicht alle Wünsche erfüllt, obwohl die Freude über die ersten Öffnungen groß ist.

Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer beim Handelsverband Nord, zeigte sich enttäuscht, dass nur Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen dürfen. „Ich verstehe diese Begrenzung nicht. Die großen Lebensmittelmärkte haben in den vergangenen Wochen Hygienemaßnahmen gut umgesetzt.“ Das zeige, dass es durchaus möglich sei, auch in größeren Geschäften einen sicheren Einkauf zu gewährleisten. „Einerseits sollen sich die Menschen nicht zusammenballen, andererseits dürfen sie nicht in die großen Geschäfte, wo sie sich gut verteilen können“, wundert sich Teetz.

Große Einkaufshäuser sind Kundenmagnete

Gerade in großen Städten wie Rostock seien die großen Häuser Magneten, die die Kunden in die Einkaufsstraßen ziehen. Wenn sie dicht blieben, werde die Kundenfrequenz niedrig bleiben, was dann auch die kleinen Geschäfte spüren, glaubt Teetz. Hinzu komme, dass auch die Touristen wegen der anhaltenden Reisebeschränkungen weiterhin fehlen werden. Eine Alternative sei der Online-Verkauf: „Ich rate allen Händlern, digital sichtbar zu bleiben“, so Teetz.

Die Kühlungsborner Einzelhändlerin Melanie Lange freut sich dagegen, ihr 60 Quadratmeter großes Kindermodengeschäft „Kids by Melange“ wieder öffnen zu können. Ihre vier Angestellten hatte sie in Kurzarbeit schicken müssen. Der Vermieter sei ihr zwar sehr entgegengekommen, dennoch: „Eine schnelle Öffnung ist für uns überlebenswichtig, denn die Kosten laufen weiter – bei Null Einnahmen“, so Lange.

Familien dürfen nicht vergessen werden

Simone Oldenburg, Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag, begrüßte, dass auch die Baumärkte im Land wieder öffnen dürfen. MV sei das einzige Land gewesen, in dem dies nicht möglich gewesen sei. „Die Gänge sind gerade in Baumärkten groß genug, um ausreichend Abstand halten zu können“, sagte Oldenburg. Zudem müsse die Landesregierung sofort Vorgaben für Hygienepläne an Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden, die wieder geöffnet werden sollen, vorlegen, forderte die Linken-Politikerin.

Die Grünen-Landesvorsitzende Ulrike Berger rief die Landesregierung auf, kinderreiche Familien und Alleinerziehende nicht aus dem Blick zu verlieren. Ihnen drohten durch Corona soziale Härten: „Alleinerziehende Frauen müssen jetzt Mutter, Spielpartner, Kindergärtnerin oder Lehrerin sein und dazu noch die Brötchen verdienen“, sagte Berger.

An den Gymnasien müssten möglichst schnell auch die Elftklässler wieder den Unterricht aufnehmen, da die Noten aus diesem Halbjahr in die Abiturnoten einfließen. Beim Thema Kultur sollte laut Berger geprüft werden, inwiefern kleinere Veranstaltungen wieder erlaubt werden, etwa indem die Platzzahl in Theatern begrenzt wird, um die Abstandsregeln einzuhalten.

„Das ist ein Zeichen der Hoffnung“

Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetags MV, Andreas Wellmann, zeigte sich mit den Beschlüssen zufrieden. „Das ist ein Zeichen der Hoffnung.“ Vor allem das schrittweise Vorgehen bei der Lockerung der Corona-Beschränkungen sei gut und richtig, da dies die Möglichkeit gebe, die einzelnen Maßnahmen immer wieder zu überprüfen. Den Branchen, die weiterhin von den Beschränkungen betroffen sind, riet Wellmann, die Zeit zu nutzen, ihr Angebot an die Anforderungen zur Pandemie-Eindämmung anzupassen.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) begrüßte, dass es bei einer Empfehlung blieb, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen. „Es ist eine Form des Respekts anderen gegenüber, Abstand zu halten, die Hände zu waschen oder eine Maske zu tragen“, sagte Madsen. „Aber ich will keine verängstigten Bürger.“ Schade sei es, dass Spielplätze, Zoos oder Botanische Gärten geschlossen bleiben müssen. „Das ist der Preis des Kompromisses.“

„Das ist keine Entwarnung für die Tourismuswirtschaft“

Der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, sagte: „Die Branche hatte große Hoffnung auf Klarheit, das wurde nur bedingt erfüllt.“ Die Existenzangst bei vielen Hoteliers und Gastronomen sei sehr groß. Er setze daher auf den 3. Mai, wenn über die nächsten möglichen Lockerungsschritte entschieden werden soll: „Wir brauchen bis dahin dringend einen Fahrplan, der die weitere Schrittfolge vorgibt.“ Das Pfingstgeschäft will Woitendorf noch nicht abschreiben, aber: „Es ist schon jetzt klar, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten keinen vollumfänglichen Tourismus in MV haben werden.“

Der Landrat des besonders touristisch geprägten Kreises Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth ( SPD), zeigte sich dementsprechend enttäuscht: „Das ist keine Entwarnung für die Tourismuswirtschaft.“ Es werde sich jetzt nach und nach zeigen, wie sehr die Region am Tourismus hänge: „Fast jede Branche ist indirekt betroffen“, so Kerth. Auch er forderte, in den nächsten Wochen immer wieder zu überprüfen, welche Segmente des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft wieder hochgefahren werden können.

Von Axel Büssem