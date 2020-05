So reagiert die Landesregierung von MV auf „Tourismus ist Luxus“-Debatte

Schwerin/Ahrenshoop

Tourismus ist Luxus und genieße in der Corona-Krise deswegen nicht den gleichen Schutzstatus wie der Einzelhandel – diese Aussage einer Anwaltskanzlei im Auftrag der Landesregierung von MV hat für viel Frust in der Branche und in sozialen Medien gesorgt.

Jetzt hat sich Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) dazu geäußert: „Ich habe Verständnis für den Unmut“, sagte er am Dienstag nach einer Kabinettsbesprechung. Gleichzeitig halte er die Entscheidung der Landesregierung, die Kapazitäten der Hotels vorerst auf 60 Prozent zu begrenzen, für richtig. „Gerade wenn wir den gestrigen Tag sehen, war es richtig, nicht gleich von null auf hundert hochzufahren, sondern schrittweise vorzugehen“, sagte Caffier.

Seinen Angaben zufolge sind bereits am ersten Tag des Saisonstarts nach dem Corona-Lockdown 200 000 Urlauber nach MV eingereist, nochmals bis zu 150 000 werden zu Pfingsten erwartet. In MV sei die Anzahl der Hotelbetten im Verhältnis zur Einwohnerzahl vergleichsweise hoch.

Lorenz Caffier (CDU), Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Danny Gohlke/dpa

Hotelier hat die Landesregierung wegen Corona-Regel verklagt

Die Debatte angestoßen hatte der Ahrenshooper Hotelchef Oliver Schmidt. Er hatte gegen die Beschränkung der Betten in seinem „The Grand“ auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst geklagt . Daraufhin erhielt er Post von der Gegenseite in Form eines Schreibens einer Kieler Kanzlei. Darin heißt es in Richtung Tourismusbranche: „Ihre Leistung ist vielmehr Luxus.[...]Dasselbe Gewicht wie dem Einzelhandel kommt ihr aber nicht zu.“ Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus.

Dieses Land hat scheinbar keine eigenen Anwälte und findet, Tourismus sei Luxus! Es ist absolut und zwingend notwendig... Gepostet von Oliver Schmidt am Freitag, 22. Mai 2020

Oliver Schmidt ist wütend über die „ Luxus“-Aussage. Denn auch an seiner Branche hängen Existenzen. Für Gäste mag der Urlaub ein Luxus sein, für ihn und seine Mitarbeiter ist es ihr täglicher Broterwerb.

Innenminister Lorenz Caffier bittet hingegen um Geduld. Man befinde sich in einem Lernprozess. Die Situation erinnere ihn an die Zeit der deutschen Wiedervereinigung. „Da gab es auch nicht für alles einen Plan. Da wurde gesagt, das machen wir jetzt so, und danach festgestellt, ob es gut oder schlecht war.“

Von Alexander Müller