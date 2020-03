Corona-Krise - So rühren Apotheker in MV ihr Desinfektionsmittel selbst an

Wegen der Corona-Krise wird in vielen Apotheken in MV zurzeit literweise Desinfektionsmittel selbst hergestellt. Sogar die Polizei bestellt inzwischen bei ihnen, weil woanders nichts mehr zu bekommen ist. So läuft die Herstellung ab.