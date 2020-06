Rostock

Der Mohn in Mecklenburg-Vorpommern blüht wieder – und zieht bereits die ersten (Hobby-)Fotografen an die Felder. Besonders schön leuchten beispielsweise die Felder in Bartenshagen ( Landkreis Rostock). Dort konnten Janine Schreiber (32) und ihre Tochter Charlotte (6) kaum einem Foto widerstehen.

Bildergalerie: Leuchtend rot: So schön blüht der Mohn in MV

Anzeige

Zur Galerie Der Mohn in MV blüht wieder und zieht zahlreiche Schaulustige und (Hobby-)Fotografen an die Felder.

Haben Sie auch schon schöne Bilder vom Mohn in MV gemacht? Schicken Sie uns Ihre Motive. Hier können Sie diese hochladen.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von OZ