Rostock

Bunte Blätter, blaue Ostsee, roter Backstein: Auch im Herbst ist die Region zwischen Nordwestmecklenburg und Usedom, zwischen Ostsee und Seenplatte traumhaft schön.

Der Herbst übt einen ganz besonderen Reiz aus. Das bunte Laub, der Zug der Vögel, die erste richtige Kälte, Nebel, späte Sonnenaufgänge – es gibt so viel zu entdecken, was den Nordosten in besonders schönes Licht taucht.

Wir zeigen hier die Herbstbilder, die uns unsere Leserinnen und Leser zugeschickt haben.

Die schönsten Herbstbilder der OZ-Leser

Zur Galerie So schön ist MV im Herbst: Wir zeigen die besten Fotos der OZ-Leser.

Haben Sie auch tolle Bilder aus der Region? Dann können Sie sie hier hochladen. Wir freuen uns über Ihre Fotos.

Von RND