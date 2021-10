So schön ist die Lassaner Grundschule nach der Sanierung geworden

Lassan

Es war der meistgehörte Satz des Sonnabends in Lassan: „Hier möchte ich auch noch mal zur Schule gehen.“ Und er kam keineswegs nur von den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Lassan, sondern auch von vielen Eltern, die einst selbst die Schulbank in dem alten Schulgebäude drückten. Dutzende nutzten am Sonnabend die Möglichkeit, beim Tag der offenen Tür das kernsanierte Schulgebäude in Augenschein zu nehmen – und zeigten sich begeistert.

„Ich freue mich für meine Tochter, die jetzt nach fast einem Jahr Bauzeit wieder zurück ins Schulgebäude gezogen ist. Sie ist so glücklich über die wirklich tollen Lernbedingungen jetzt. Endlich haben die Mädchen und Jungen optimale Bedingungen, denn der Fortschritt hat Einzug gehalten in das alte Schulhaus. Die neuen interaktiven Tafeln sind für mich das absolute Highlight. Da verstehe ich meine Tochter, dass sie total begeistert ist“, schwärmt Silvia Pape.

Sanierung war längst überfällig

Die zweifache Mutter kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass es Kritiker in der Stadtvertretung am Projekt der Schulsanierung gab. Nach ihren Worten sei vor mehr als 40 Jahren das letzte Mal überhaupt was an dem Haus gemacht worden. „Nach der Wende ist jedenfalls nichts passiert, dabei war das dringend nötig“, findet sie. Silvia Pape hofft, dass mit den idealen Lernbedingungen – auch die Hortkinder haben jetzt drei großzügige Räume – weitere Schüler den Weg nach Lassan finden und nicht mehr weite Schulwege auf sich nehmen. „Ich würde mich für die Schule und die Stadt freuen“, sagt sie.

Sind des Lobes voll für die sanierte Grundschule in Lassan: Silvia Pape und ihre beiden Kinder. Nach ihren Worten war die Sanierung längst überfällig. Quelle: Cornelia Meerkatz

Anlässlich des Tages der offenen Tür erläuterte Lassans Bürgermeister Fred Granzow (CDU) den zahlreichen interessierten Besuchern noch einmal, wodurch die umfassende Sanierung des Ende des 19. Jahrhunderts als zweigeschossiges Backstein-Schulhaus errichteten Gebäudes möglich geworden war. 2018 fragte die Stadt beim SPD-Bildungsministerium in Schwerin an, ob es Fördermittel für die Sanierung der als „Kleine Grundschule auf dem Lande“ geführten Lassaner Schule gebe. Allerdings war die Antwort mehr als ernüchternd: Es gab keinerlei Aussicht auf Förderung. „Dennoch saß uns die Zeit im Nacken, denn die Mängel des Schulgebäudes waren ganz offensichtlich“, so Granzow.

Förderung aus dem Landwirtschaftsministerium

Im Juni 2020 wurde der Stadt dann durch das ebenfalls SPD-geführte Landwirtschaftsministerium eine Förderung in Höhe von 750 000 Euro in Aussicht gestellt, da das Ministerium auch zuständig ist für die Entwicklung des ländlichen Raumes mit Basisdienstleistungen wie Schulen. Im August 2020 wurde der Zuwendungsbescheid im Rahmen der „Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung“ übergeben.

Glücklich schätzt sich der Bürgermeister, dass auch im Rahmen des Digitalpaktes für Schulen weitere Fördermittel in Höhe von knapp 65 000 Euro flossen, die die Anschaffung von interaktiven Tafeln und Tablets für die Schüler ermöglichten. Und von genau diesen interaktiven Tafeln sind sämtliche Jahrgänge von 1 bis 4 hellauf begeistert, während so manches Elternteil am Sonnabend staunend davor stand. Denn auf diesen Tafeln kann geschrieben und gerechnet, das Internet aufgerufen, Filme für den Sachkundeunterricht gezeigt, Musik unterrichtet werden und noch viele Dinge mehr. „Das ist ja genial“, murmelten etliche Eltern während des vormittäglichen Besuches in der Grundschule.

Endlich stehen auch den Hortkindern nach dem Unterricht drei vernünftige große Räume zur Verfügung. Quelle: Cornelia Meerkatz

Überhaupt ist das Schulgebäude von innen nicht mehr wiederzuerkennen. Eingebaut wurden eine neue Elektro-, Brandmelde- und Alarmanlage, dazu neue Wasser- und Abwasserleitungen. Auch Maler, Fußbodenleger und Trockenbauer haben ausgezeichnet gearbeitet. Akustikdecken und die Beleuchtung wurden erneuert, das Treppenhaus, die Küche und die Essenausgabe neu gefliest. Unterrichtet wurden die 55 Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit im nahen Vereinshaus. Elf Monate dauerten die Bauarbeiten, die eigentlich im August abgeschlossen sein sollten. Doch Lieferengpässe, wie derzeit überall im Baugewerbe, verzögerten den Rückzug, der inzwischen in den Herbstferien erfolgte.

Bauausschussvorsitzender: Das Geld wurde in die Zukunft investiert

Der Vorsitzende des Bauausschusses der Lassaner Stadtvertretung Johannes Heimrath und Schulleiterin Kathleen Drühl freuen sich sehr, dass die Klassen 1 bis 4 nun optimale Lernbedingungen haben. Quelle: Cornelia Meerkatz

Johannes Heimrath, Vorsitzender des Bauausschusses der Stadt, und Schulleiterin Kathleen Drühl war am Sonnabend jedenfalls der Stolz und die Freude über die gelungene Baumaßnahme anzusehen. „Jeder Euro, der in diese Sanierung geflossen ist, ist gut angelegtes Geld“, so Heimrath. „Die Mädchen und Jungen, die hier zur Schule gehen, sind unsere Zukunft. Wir haben die Pflicht, ihnen beste Bedingungen zum Lernen zu schaffen“, fügte er an. Auch für die Lehrerschaft hätten sich die Bedingungen total verbessert, so dass sie sich neu herausgefordert fühle, meint Drühl.

Beide – der Bauausschussvorsitzende und die Schulleiterin – bedauerten aber, dass kaum Lassaner Stadtvertreter die Möglichkeit nutzten, sich am Sonnabend von ihrer modernen Kleinen Grundschule auf dem Lande zu überzeugen.

Von Cornelia Meerkatz