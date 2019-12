So schön war das Hansa-Weihnachtssingen im Ostseestadion

Rostock

Eigentlich fehlten nur noch dicke, weiße Flocken von oben. Denn ein wenig Schnee – und der Abend im Ostseestadion wäre nicht mehr zu überbieten gewesen: Mehr als 10 000 Besucher erlebten dort am Sonntagabend einen geradezu magischen (Vor-)Weihnachtsabend.

Das erste gemeinsame Adventssingen des FC Hansa Rostock – es wurde zu einem der schönsten Feste, die selbst das traditionsreiche Stadion je erlebt. Eine Fortsetzung ist beschlossene Sache. Und die soll noch größer werden.

Die größte Weihnachtsfeier des Landes

Als Mitte des Jahres die Idee zum Weihnachtssingen geboren wurde, hatten die Macher – der FC Hansa und das Rostocker Volkstheater – gut 4000 Karten bereitgestellt. Schnell mussten die Partner aber aufstocken. Am Ende hätten sie sogar noch mehr als die 10 000 verkauften Tickets absetzen können. Gut 1000 Leute kamen nicht mehr ins Stadion, mussten draußen mitsingen.

Wer es nach drinnen geschafft hatte, der wurde mit einem emotionalen Abend belohnt: Eingehüllt in dicke Decken gegen die Kälte (knapp über null Grad), viele mit Hansa-Schals um den Hals, roten Mützen auf dem Kopf und Lichtern in der Hand stimmten sich die Hansa- und die Volkstheater-Fans gemeinsam auf das Fest ein. Schon beim ersten – zugegeben: wenig weihnachtlichen – Titel sang das Stadion mit: Die alte Hansa-Hymne von den Puhdys eröffnete den Abend. „Alle Jahre wieder“, „Jingle Bells“, „Süßer die Glocken nie klingen“ – kein Klassiker fehlte an diesem Abend.

Jubel für dem Opern- und den Shantychor

Nach dem Auftritt des Shantychores „Luv & Lee“ forderte das Stadion lautstark eine Zugabe. Auch für den Opernchor des Volkstheaters (er sang unter anderem „Stille Nacht, heilige Nacht“) gab es tosenden Applaus. Lauter wurden die Fans nur nach den Auftritten der Allerjüngsten an diesem Abend: Die Jungen und Mädchen des Kinder- und Jugendchores der Rostocker Singakademie waren die allergrößten Stars an diesem Abend.

Und Stefan Haack, Pastor in der Kirchengemeinde Basse ( Landkreis Rostock), schaffte es sogar eine Verbindung zwischen Fußball und Weihnachten herzustellen: „Ohne Liebe keine Hoffnung, ohne Hoffnung kein Leben.“ Das sei die Gemeinsamkeit zwischen der Botschaft des Weihnachtsfestes und dem Fan-sein im Fußball.

„Nächstes Jahr das ganze Stadion“

Schon kurz nach Abpfiff, pardon: dem Abgesang einigten sich die Macher auf eine Fortsetzung im Jahr 2020: „Ich freue mich total, dass es uns gelungen ist, ein so emotionales Erlebnis für Tausende Menschen zu schaffen. Das können nur Kultur und Sport gemeinsam“, sagte Volkstheater-Intendant Ralph Reichel. Und Hansa-Chef Robert Marien ergänzte: „Die Atmosphäre war großartig. Wir wollen im kommenden Jahr dann das ganze Stadion füllen – sicherlich ambitioniert, aber nach diesem fulminanten Auftakt möglich.“

Von Andreas Meyer