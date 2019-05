So schützt Mecklenburg-Vorpommern seine Bienen

Rostock

Durch das Fehlen von Pollen und Nektar gerieten seit Jahren Insekten in Bedrängnis. Um die Tierchen „zu unterstützen, wurde das Projekt Bienenstraße gegründet“, sagt Hans Diedrichs, Geschäftsführer vom Landschaftsverband Sternberger Endmoränengebiet.

Wie entsteht Honig?

Der Verein kümmert sich um die sogenannte „Bienenstraße“, in der sich alles um das Insekt dreht, und versucht diese jedes Jahr zu erweitern. Das Gebiet erstreckt sich von Schwerin-Mueß über Sternberg bis Quetzin am Plauer See. Der Verband will den Menschen nicht nur „die Bedeutung von Bienen näherbringen. Es soll auch die Wertschöpfungskette des Honigs gezeigt werden“, betont Diederichs.

Dazu stehen unter anderem folgende Attraktionen auf der Strecke bereit: Der „Lütt Acker“ in der Nähe von Sternberg beschäftigt sich mit dem Schutz von Bestäuberinsekten. Es geht vor allem um die Bereitstellung von Nisthilfen oder Nahrung. Historisch wird es in einem Bienenmuseum in Plau am See. Neben einer Schau-Imkerei werden Bienenzuchtgeräte aus den letzten 300 Jahren ausgestellt.

Pflanzen müssen zeitversetzt blühen

Gerade im Obstanbau gibt es einen großen Bedarf für Bienen, da sie auf eine gute Bestäubung angewiesen sind. „Generell ist es so, dass Plantagen mit Imkern zusammenarbeiten oder selbst Völker haben“, sagt Frank Hippauf von der Landesforschungsanstalt MV. Allerdings seien gute Blühflächen, die über einen längeren Zeitraum verteilt aufgehen, auch wichtig für die Nektarsammler.

Die Imkerei Gerber bei Grevesmühlen bietet eine Saatgutmischung an, die diese Voraussetzungen erfüllt. Als Geschäftsführer der Bienenzucht achtet Andreas Gerber natürlich besonders auf die Zusammensetzung: „Zuerst blüht der schnell wachsende Buchweizen, danach steigen Phacelia und Sonnenblumen mit ein. Das Ramtillkraut beginnt etwas später und blüht bis zum Frost.“

Dimitri Paul