Kostenlos bis 17:14 Uhr So sehen die neuen Begrüßungsschilder an den Autobahnen in MV aus

„Willkommen im Land zum Leben“: Damit begrüßt Mecklenburg-Vorpommern Besucher und Heimkehrer, die mit dem Auto kommen. Auf den Schildern prangt nun auch die „30“. Der Nordosten feiert 2020 seinen 30. Geburtstag.