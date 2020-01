So sieht die neue Sealine von Hanseyachts aus Greifswald aus

Elektromobilität gewinnt an Bedeutung – auch in Mecklenburg Vorpommern. Im Bundesland sind 2019 rund 80 zusätzliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge entstanden. Im deutschlandweiten Vergleich hinkt MV trotzdem noch hinterher – auch, was die Quote der zugelassenen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben angeht.