So soll das Glücksspiel im Internet auch in MV legal werden

Rostock

Strengere Regeln und mehr Sicherheit bei Online-Glücksspielen: Mit ihrem Vorstoß, bisher illegale Spiele, wie Online-Poker oder Online-Casinos, künftig zu erlauben, wollen die 16 Bundesländer zugleich für mehr Sicherheit in diesem Bereich sorgen und insbesondere Minderjährige und Spielsüchtige besser schützen. Eine entsprechende Änderung des Glücksspiel-Staatsvertrages soll am 5. März von allen Ministerpräsidenten beschlossen werden.

Nach Ansicht von Ait Stapelfeld, dem Chef der Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in MV, muss der neue Staatsvertrag zwingend derartige Maßnahmen enthalten, wenn für Anbieter im Internet „die Schotten aufgemacht werden sollen“.

Die deutschen Lottogesellschaften unterstehen den Landesregierungen. Ihre Arbeit wird mit dem Glücksspiel-Staatsvertrag reguliert, von dem aber Online-Angebote bisher nicht erfasst werden, wenn sie nicht über eine deutsche Konzession, sondern nur über die Genehmigung eines anderen EU-Mitgliedstaats verfügen. Nach deutschem Recht sind die Portale illegal und zählen zum Schwarzmarkt, werden aber seit Jahren geduldet.

Lotterien meiden das Internet

Stapelfeld zufolge seien die stattlichen Lotterien zurzeit nur in geringem Umfang im Internet unterwegs. Sie schauen seit Jahren zu, wie der Schwarzmarkt boomt und Erträge ins Netz abwandern. So entgehen den Ländern Einnahmen aus der Lotteriesteuer, die allein der Landesregierung in MV im vergangenen Jahr noch Einnahmen von 19,6 Millionen Euro bescherten.

Zusätzlich ist der Überschuss der Lotto-Gesellschaft im Land von 22,6 Millionen Euro in verschiedene kulturelle und soziale Projekte investiert worden. Stapelfeld: „Wir unterstützen beispielsweise die Festspiele MV genauso wie verschiedene Sportvereine. Wohin die Gewinne der Glücksspielanbieter im Internet fließen, weiß niemand.“

Ähnlich wie beim Lotto müssen sich Online-Glücksspielportale mit ihrer Aufnahme in den Staatsvertrag strengen Regeln zum Spielerschutz unterwerfen. Für jeden Spieler müssen die Anbieter ein Spielkonto einrichten. Veranstalter von Sportwetten, Online-Casinospielen, Online-Poker und virtuellen Automatenspielen im Internet müssen ein „automatisiertes System“ zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Spielern und von Glücksspielsucht einsetzen. Sportwetten im Internet sollen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage deutlich ausgeweitet werden.

Maximal 1000 Euro Einsatz

Zum Schutz von Spielern und finanziellen Folgen von Spielsucht sollen die Einzahlungen limitiert werden, und zwar auf 1000 Euro pro Monat. Mit möglichen Gewinnen soll aber ohne Anrechnung auf das Limit gespielt werden können. Für Sportwetten soll es im Rundfunk und im Internet zwischen 6 und 21 Uhr ein Werbeverbot geben.

Diese Eckpunkte sind bereits von den Chefs der Staatskanzleien der Länder beschlossen worden. „Am Ende ist das ein Kompromiss. Positiv ist festzuhalten, dass es künftig klare Regeln für das Glücksspiel im Internet gibt, die Glücksspielaufsicht gestärkt wird und mit der 1000-Euro Regel eine Begrenzung eingezogen und damit der Suchtprävention Rechnung getragen wird“, sagte der Chef der Staatskanzlei MV, Heiko Geue ( SPD), der OZ. Der neue Staatsvertrag soll am 1. Juli 2021 in Kraft treten.

Von Benjamin Fischer