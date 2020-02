So soll die Darßbahn gebaut werden

Barth

Die Darßbahn wird deutlich teurer und später gebaut als geplant: Angaben der Landesregierung zufolge ist frühestens mit einem Baustart im Jahr 2026 zu rechnen. Noch Anfang 2018 hatte Landes-Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) gesagt: „Selbst wenn der Bund bald zustimmt, werden wir mit dem Bau nicht vor Anfang der 2020er Jahre starten.“ Jetzt hat der Bund zugestimmt, was aber nicht heißt, dass demnächst die Bagger anrollen. Bis das Projekt Form annimmt, ist noch eine Reihe von Entscheidungen notwendig.

Mit einem Betrag von allein mehr als 50 Millionen Euro wird der Neubau der Meiningenbrücke im Verhältnis zu den restlichen Streckenkilometern das meiste Geld verschlingen. Die Kosten für die gesamte Linie werden sich auf über 115 Millionen Euro belaufen. Damit hätten sie sich während der vergangenen zehn Jahre mehr als verdoppelt. Im Jahr 2009 sollte der Bau der Bahn noch 40 Millionen Euro kosten. 2018 war von 55 bis 60 Millionen Euro die Rede. Diskutiert wird über das Projekt bereits seit den 90er Jahren.

Drei Abschnitte geplant

Gebaut werden soll die Strecke in drei Abschnitten: Der südliche führt von Barth bis an die Brücke heran und ist bereits vollständig genehmigt. „Hier besteht Baurecht“, sagt Jörgen Boße. Er ist Geschäftsführer der Usedomer Bäderbahn (UBB), die die Darßbahn betreiben will und einen Teil der Investitionen selbst übernimmt. Weitere Geldgeber sind Landes- und Bundesregierung.

An der neuen Brücke über den Meiningenstrom will sich der Bund finanziell zu einem Drittel beteiligen. Geplant ist eine Klappbrücke, auf der neben dem Gleis Platz für Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger sein soll. Weitere Varianten, wie der Bau einer Hochbrücke ähnlich der Rügenbrücke über den Strelasund, sind aus ökologischen Gründen verworfen worden. Geschützte Vogelarten, die dort brüten, hätten zu viel Energie aufwenden müssen, um das Bauwerk überfliegen zu können. Die alte, schmale Meiningenbrücke war als Drehbrücke konzipiert worden.

Alte Gleise zum Teil noch vorhanden

Die frühere Eisenbahnverbindung von Barth nach Prerow, deren Verlauf auch die neue Darßbahn nehmen wird, war 1910 in Betrieb genommen worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Schienen abgebaut, um sie als Reparationsleistung einzusetzen. Auf dem südlichen Teilstück zwischen Barth und der Brücke ist die Strecke von der NVA zu DDR-Zeiten wiederaufgebaut worden. Die Gleise liegen heute noch dort.

Nördlich der Brücke bis nach Zingst befindet sich der zweite Bauabschnitt, für den das Genehmigungsverfahren kurz vor dem Abschluss steht. Das Verfahren für den dritten Teil der Verbindung zwischen Zingst und Prerow werde derzeit vorbereitet, sagt UBB-Chef Boße.

Von Benjamin Fischer