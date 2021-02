So sollen Hotels in MV zu Ostern wieder öffnen können: Task Force einigt sich auf Stufenplan

Rostock

Zu den Osterferien sollen Einwohner von MV wieder in Hotels oder Pensionen übernachten dürfen. Dies ist erklärtes Ziel eines Stufenplans, den eine Task Force der Landesregierung am Donnerstag für den MV-Gipfel kommende Woche erstellt hat. Damit soll Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auch in die nächste Runde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Beendigung des Lockdowns gehen.

Auch Gartencenter sollen Anfang März bereits wieder öffnen

Der Plan, eine Empfehlung, dürfte nach Auffassung von Gesprächsteilnehmern eine relativ hohe Verbindlichkeit haben, abhängig von den Infektionszahlen. Landesregierung, Kommunen und Wirtschaft seien prominent vertreten gewesen. Nach OZ-Informationen soll es mit dem Neustart am 1. März losgehen: In Regionen mit einer Corona-Inzidenz unter 150 sollen dann Friseure, Kosmetiker, Fußpflege, Gartenbaucenter, aber auch Außengelände von Zoos öffnen dürfen. Aktuell liegt die Inzidenz landesweit bei 64,9.

Für weitere Stufen sei die Inzidenz 35 Voraussetzung. Ab 8. März ist demnach der Neustart des Einzelhandels vorgesehen, möglicherweise auch später. Hier sind Bedingungen fixiert, etwa eine Mindestfläche pro Kunde in Geschäften – 10 oder 20 Quadratmeter je nach Gesamtfläche.

Etwa nach jeweils zwei Wochen seien weitere Öffnungsphasen vorgesehen. Betreiber von Restaurants und Cafés könnten sich schon ab 15. März Hoffnung machen, Hoteliers dann wohl Ende März. Hier stellt das aktuelle Papier der Task Force fest: Ziel sei eine „Öffnung der Beherbergung für Gäste aus MV zu den Osterferien“. Der Besuch von Gästen aus anderen Bundesländern, Volksfeste, die Öffnung von Kinos, Schwimmbädern oder Fitnessstudios dagegen rücken laut Quellen in den späteren Frühling. Manches solle bis kommende Woche weiter beraten werden. Wie es in einer Corona-Testregion Rostock weitergeht, sei kaum Thema gewesen.

Wirtschaft lobt „entscheidende Weichenstellungen“

Der Stufenplan der Task Force ist Grundlage für weitere Entscheidungen der Landesregierung über mögliche Corona-Lockerungen. Sven Müller, Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände MV, spricht von „entscheidenden Weichenstellungen für eine Öffnungsperspektive vor Ostern“. Nun sollte dies auch auf dem MV-Gipfel am 24. Februar besiegelt werden. Ein „gutes Modell“ lobt Lars Schwarz, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) MV. „Nun liegt der Ball bei der Landespolitik.“ Auch die Landkreise stehen zum Plan. „Wir können damit gut leben“, sagt Stefan Sternberg (SPD), Landrat in Ludwigslust-Parchim.

Vertreter von Gastronomie und Einzelhandel in MV hatten bereits vor Wochen eine klares Öffnungsszenario für die Wirtschaft in MV gefordert. Laut Dehoga-Bundesverband bangten mittlerweile zwei Drittel der Unternehmen um ihre Existenz. „Ende Februar sind wir schon wieder vier Monate geschlossen“, erklärt Präsident Guido Zöllick, auch Chef im Hotel Neptun, Warnemünde. „Die Verzweiflung und die existenziellen Sorgen in der Branche sind immens groß.“

Von Frank Pubantz