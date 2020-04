Zum zweiten Mal in Folge wuchs die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern nur einstellig. Ob dies lediglich Resultat der geringeren Testtätigkeit am Wochenende ist, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Die Krankenhäuser sollen derweil durch Rehakliniken entlastet werden.