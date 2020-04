So tagt der Schweriner Landtag in der Corona-Krise

Schwerin

In einer verkürzten Sitzung mit dezimierter Beteiligung hat der Landtag am Mittwoch getagt und einen Nachtragshaushalt beschlossen. Den wenigen Beobachtern bot sich ein seltsames Bild. So sieht Politik in der Corona-Krise aus. Nur wenige Abgeordnete saßen im Plenarsaal, einige trugen Schutzmasken und eine Reinigungskraft lief permanent mit Desinfektionsmittel durch den Sitzungsraum. Sehen Sie hier die Bilder der Sitzung.

Zur Galerie Es sind ungewöhnliche Bilder, die sich am Mittwoch im Schweriner Landtag boten. Auf seiner Sitzung mussten die Landtagsabgeordneten und die Ministerriege eine Menge Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Krise beachten.

Von OZ